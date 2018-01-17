國台辦砲轟：台當局放縱「去中國化、漸進台獨」 阻兩岸交流合作

大陸國台辦新聞發言人馬曉光今 (17) 日表示，2017 年兩岸關係形勢更加複雜嚴峻。兩岸人員往來絡繹不絕，2017 年達到 878 萬人次，其中台灣居民來大陸 587 萬人次，年增率增長 2.49%，再創歷史新高。

馬曉光表示，2017 年兩岸關係形勢更加複雜嚴峻。台灣當局拒不接受「九二共識」，放任縱容「去中國化」「漸進台獨」活動，阻撓兩岸交流合作。台獨勢力鼓噪「公投」「修憲」，挑動兩岸敵意，破壞兩岸關係和平發展，威脅台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞利益。

中新網報導，馬曉光在例行記者會上細數 2017 年國台辦為台灣同胞服務事項，2017 年國台辦出台 20 多項政策措施，擴大招收台灣學生規模，放寬入學標準，增設獎學金；擴大台胞在大陸就業的行業和地域，增開職業資格考試項目，開放申請國家社科基金；擴大取得大陸律師職業資格的台灣居民執業範圍。

在 200 多個火車站和全國所有民航機場增設識別卡式台胞證的自助購取票機，解決台胞在大陸繳存和使用住房公積金問題；為台灣青年提供各類實習、就業崗位逾 1.2 萬個，兩岸青年創業基地和就業創業示範點累計入駐或服務台企及團隊 1400 多個。

在深化兩岸經濟合作方面，國台辦舉辦大陸台企產品展銷會，展示台商台企 30 多年來在大陸發展歷程和成果。推動「台商走電商」，協助台企拓展大陸內銷市場。

設立廣西、四川海峽兩岸產業合作區，為台商台企向中西部發展及參與「一帶一路」建設搭建平台，一批台灣大企業大項目投資建設取得新進展，兩岸農業、金融領域合作持續擴大。

統計 2017 年兩岸貿易額 1993.9 億美元，較 2016 年增長 11.3%，再創歷史新高。大陸實際使用台資 (含第三地)47.3 億美元，年增增長 30.9%。

2017 年國台辦大力推動兩岸各領域交流。舉辦第 9 屆海峽論壇、2017 兩岸企業家紫金山峰會、中華民族抗日戰爭史研討會、第 3 屆兩岸媒體人北京峰會。

兩岸同胞共同紀念兩岸交流 30 周年，基層交流亮點頻出，青年交流創新發展，文化、教育、婚姻、體育、宗教和民間信仰、工會、農漁會、少數民族交流精彩紛呈，大陸影視節目、綜藝節目、網路文學、網上購物、移動支付、共用服務等受到島內民眾，特別是青年人的追捧。

首屆海峽兩岸學生棒球聯賽廣受關注，僅總決賽期間 6 天的網路點擊量就達 5.3 億次。福建湄洲祖廟媽祖神像赴台巡遊轟動全島，近 500 萬信眾朝拜。

兩岸人員往來絡繹不絕，2017 年達到 878 萬人次，其中台灣居民來大陸 587 萬人次，年增增長 2.49%，再創歷史新高。