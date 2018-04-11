國台辦：中美貿易摩擦 大陸將延續對台商保障

大陸國台辦發言人馬曉光今 (11) 日在例行記者會上介紹各地各部門落實 31 條惠台措施最新進展，並指在中美貿易摩擦下，對台商在大陸經商的保障是一貫的、延續的。

他並表示，反對台灣管制從大陸進口鋼品，換取台灣輸美鋼品的關稅豁免，強調堅決反對美台之間進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，堅決反對美國以任何借口向台灣出售武器。

中新網報導，馬曉光表示，大陸各地各部門連日來加大力度推進 31 條惠台措施的落實工作，在文化交流方面，有關部門正在積極研究將台灣同胞納入文化領域獎項評選範圍的具體實施辦法。

在金融方面，中國銀行業協會台資銀行工作委員會、國家開發銀行和大陸台資銀行等單位加強合作，目前已有 2 個銀團貸款試點專案成功落地，落地項目金額 6.3 億元人民幣，台資銀行參與額度共計 5500 萬元人民幣。

在社會交流方面，福建、江蘇、山東等省正在開展台灣同胞參評當地勞動模範的工作，有的已經產生獲獎人選，將按評選程式進行公示。

馬曉光介紹，浙江省溫州市已為台企台胞落實同等待遇 24 條，包括台灣相關機構和人員參與國家重點研發計畫項目享受與大陸機構和人員同等政策，對台灣智慧財產權在大陸轉化予以保護和激勵；支援台資企業參與基礎設施建設，相關專案可直接與行業主管部門洽商合作等等。

福建省廈門市昨 (10) 日正式頒佈出台《關於進一步深化廈台經濟社會文化交流合作的若干措施》。在廈台經濟交流合作、社會文化交流合作、台胞在廈學習實習、就業創業、居住生活等五個方面推出了 60 條具體措施。

這 60 條措施中「31 條措施」內容已完全在廈門落地，同時，結合廈門實際，增加了超出「31 條措施」的新內容，既涵蓋台灣同胞在廈門學習、實習、就業、創業、居住、生活、就醫、交通等方面的同等待遇，也涉及台資企業在行業准入開放、產業標準共存、資金扶持等方面的各項優惠政策，從更大範圍、更多層面為台胞在廈生活提供便利，為台企在廈更好更快發展創造條件。

針對台灣政府將管制從大陸進口鋼品，以釐清所謂的「含中成份」，用來爭取台灣輸美鋼品的關稅豁免，馬曉光表示，反對任何企圖限縮兩岸經濟合作、犧牲兩岸同胞共同利益行為。

正值中美貿易摩擦，台灣可能身處其中並受到影響。馬曉光表示，大陸方面一貫支持和保護台灣企業和台灣同胞來大陸投資興業，來台灣發展事業。強調大陸的政策是一貫的、延續的。隨著中國進一步廣大開放，經濟發展進一步向高品質水準提升，廣大台商台企只要抓住大陸經濟發展的脈動，一定能夠贏得更大更好的發展。

馬曉光並宣佈第 10 屆海峽論壇將於 6 月中上旬在福建舉辦，這是十九大後首次舉辦的兩岸大規模交流活動。兩岸主辦單位已經開始了籌備工作。

美國在台協會 AIT 台北辦事處新址今年 6 月落成的時候，新任白宮國安顧問波頓可能會訪台，另外美國國務院公告所謂台灣的潛艦「國造」的行銷核准證，台灣稱美國此舉將有助於區域安全穩定。

對此，馬曉光強硬表示，堅決反對美台之間進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，堅決反對美國以任何藉口向台灣出售武器。任何打「台灣牌」的企圖都是徒勞的。在維護國家核心利益的問題上，大陸方面不會有絲毫含糊。

馬曉光再次正告台灣當局，「挾洋自重，必將引火焚身」。

談及「辜汪會談」20 周年，馬曉光表示，「辜汪會談」及其後兩岸關係發展的曲折歷程表明，要保持兩岸關係改善和發展的正確方向和良好勢頭，關鍵是鞏固反對「台獨」、堅持「九二共識」的共同政治基礎。

他強調，「台獨」、「港獨」等分裂勢力相勾連，損害民族利益，損害港台兩地民眾的利益，這是不得人心的，也註定不可能得逞。

日前「喜樂島」聯盟在台灣高雄成立，欲搞「獨立公投」。馬曉光對此表示，歷史已經並將繼續證明，任何以「公投」「正名」的方式搞「台獨」的分裂圖謀都是註定要失敗的。如果他們膽敢鋌而走險，只會給台灣帶來「苦厄」而不是什麼「喜樂」。

他並抨擊台灣行政院長賴清德一再公然發表「台獨」言論，性質非常嚴重，影響極其惡劣。他強調，「台獨」違背歷史發展的潮流，是不可能得逞的，搞「台獨」分裂只能給台灣同胞帶來災難。