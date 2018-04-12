年終獎金好「薪情」 前2月平均總薪資創新高

主計總處今 (12) 日公布今年前 2 月全體受僱員工經常性薪資平均為 40629 元，年增 2.81%，增幅近 18 年來新高，加計非經常性薪資後，總薪資平均為 72941 元，年增 5.04%，創歷年最高，即便扣除同期間消費者物價指數 (CPI) 上漲 1.55%，仍有 68252 元，也是歷年最高，主計總處說明，主要是因今年廠商發放年終獎金較往年好。

主計總處指出，今年每人年終獎金平均為 6 萬 8017 元、約 1.68 個月，高於去年 6 萬 2675 元、約 1.58 個月，是 20 年來的次高，也是近 3 年的新高，顯示景氣復甦使廠商增加發放年終獎金

主計總處指出，今年前 2 月全體受僱員工經常性薪資平均為 40629 元，年增 2.81%，扣除物價因素後，實質經常性薪資增加 1.24%，仍是 11 年來高點。

若加計前 2 月廠商發放年終獎金、績效獎金後，總薪資平均為 72941 元創歷年新高，主要是因今年的年終獎金發放較好，不過，主計總處無法下定論說整體「薪情」轉好，主要還是年節因素。

就單月來看，2 月全體受僱員工經常性薪資平均為 40483 元，月減 0.71%、年增 2.85%，加計年終獎金和績效獎金等非經常性薪資 46349 元後，總薪資為 86832 元，月增 46.94%，年增 89.92%。

另外，前 2 月受僱員工人數平均為 762 萬 7000 人，年增 13 萬人或 1.73%，其中，工業部門增加 1.53%、服務業部門增 1.89%。

就行業別觀察，製造業年增 4 萬 7000 人，其中電子零組件製造業增加 1 萬 6000 人、機械設備製造業增加 6000 人；另批發業增加 1 萬 8000 人，住宿和餐飲業增加 1 萬 4000 人、醫療保健服務業增加 1 萬 2000 人。