多數人根本沒動過隱私設定！臉書：用戶隱私風波 不會撼動營收

雖然臉書 (Facebook) (FB-US) 近日捲入用戶數據濫用風波，但其高層表示，用戶的數位隱私問題沒有對營收產生重大影響。

華爾街日報週四報導，臉書全球行銷解決方案副總裁 Carolyn Everson 表示，過去四週，臉書用戶大部分都沒有變更他們的隱私設定。

臉書全球行銷解決方案副總裁 Carolyn Everson （圖：AFP)

Everson 表示，「大眾聲稱我不會再用臉書分享任何數據了，但我們尚未觀察到大眾的行為有什麼大幅度的轉變。」

臉書也不預期會因而引來更嚴格的隱私法規，例如讓消費者選擇排除針對性廣告，這樣會削減臉書的廣告營收。她補充，「我們認為，我們整體營收和商業模式不會有重大改變。」

臉書的商業模式是靠著允許商家根據用戶在臉書上分享的資訊，顯示目標性的廣告。

臉書一直在處理數位隱私疑義，國會本週質詢該公司執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），他向國會議員表示，臉書公司將徹底調查並公布哪些數據被不當分享，並稱臉書已經提供用戶更好的工具來控制他們的隱私。

歐洲官員也在仔細研究臉書近日的數據爭議。週四晚上，歐盟司法委員 Vêra Jourová 與臉書營運長 Sheryl Sandberg 通過電話溝通該公司的數據政策，有一場「建設性且公開的討論。」

Vêra Jourová 向 Sandberg 詢問臉書公司就劍橋數據分析公司違規收集 8700 萬名用戶個資後，採取了哪些處理步驟。該歐盟司法委員表示，她特別擔心受影響的 270 萬歐洲人，並敦促臉書全力配合歐洲調查人員調查此案，且稱盟將密切監督臉書遵循歐盟的新隱私規則。

臉書發言人也贊同這是一場有建設性的討論。

Everson 週四重申，臉書對「任何時候存在違反信任的行為」都「深表擔憂」。為了回應此審查，臉書已經做了一些改變，對臉書 app 分享用戶數據做了一些限制。

她稱，臉書的費用成本將會增加，因為公司將聘僱更多人力來監控其服務是否遭濫用。「每位主管都相當積極，也了解現階段的重要性。」

根據她的說法，臉書有一個大團隊致力於遵守嚴格的、5 月將生效的歐盟隱私法規「通用數據保護條例」(GDPR)。

Everson 稱，臉書會因應全球法律的變動，只要稍作改變就可以對應並解釋不同國家的法律。「歐盟的 GDOR 在隱私和消費者同意建立了很高的標準，我認為這對全球每一人都有利。事實上最有意義的控制和設定...... 都會是一樣的。」

臉書週四收跌 1.47%，盤後續跌，報 163.57 美元。