騰控(00700-HK)與匯控(00005-HK)等藍籌股ADR均向上

市場對地緣政治局勢的憂慮紓緩，刺激美股上漲。美股大幅反彈，港股ADR指數按比例計算，收報31128點，升296點，升0.95%。騰訊控股(00700-HK)與匯豐控股(00005-HK)等藍籌股均向上。
騰訊控股ADR收報418.56元，較港收市升5.36元；匯豐控股ADR收報77.09元，較港收市升1.69元；中人壽(02628-HK)ADR收報22.04元，升0.09元；港交所(00388-HK)ADR收報269.17元，較港收市升3.77元。
內銀股靠穩，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.19元，較港收市升0.07元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.87元，較港收市升0.03元。
中海油(00883-HK)ADR收報12.49元，較港收市升0.03元；中石油(00857-HK)ADR收報5.72元，較港收市升0.03元；中石化(00386-HK)ADR收報7.47元，較港收市升0.04元。
中移動(00941-HK)ADR收報73.82元，較港收市升0.07元；聯通(00762-HK)ADR收報10.36元，較港收市升0.06元；中電信(00728-HK)ADR收報3.59元，較港收市升0.02元。
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