被市場波動嚇怕了？貝萊德第一季ETF資金流入暴跌46%

摘要：全球最大資管公司貝萊德公布財報，第一季 iShares ETF 產品資金凈流入 346 億美元，較上年同期暴跌 46%，CEO 芬克認為受美股波動和川普稅改生效的雙重影響。分析師擔心，這一走勢將限制未來貝萊德收入增幅，也可能暗示整體市場情緒發生逆轉。

全球最大資管公司貝萊德（BlackRock）周四公布財報，率先拉開了美股第一季財報季的帷幕。

貝萊德今年第一季盈利年增率增加 26.8%，至 10.9 億美元；經調整後每股盈利 6.70 美元，好於去年同期的 5.23 美元，也大於預期的 6.39 美元。

截至 3 月 31 日的季度收入年增率跳漲 16%，至 35.8 億美元，資產管理規模（AUM）為 6.3 兆美元。財經媒體 CNBC 評論稱，AUM 規模僅實現微漲，與去年底基本持平，不如市場預期。

貝萊德第一季吸引到近 570 億美元的新增投資者資金，大部分流入旗下的 ETF 產品。其中，面向全球投資者的 iShares ETF 系列資金凈流入為 346 億美元，較上年同期暴跌 46%，較去年第四季環比下跌 37%。伴隨美股大幅波動，2、3 月流入的資金規模顯著小於 1 月市場觸及峰值時。

貝萊德董事長兼 CEO 芬克在財報電話會和媒體採訪時表示，市場波動性抬升，顯然令機構投資者重新調倉或開始去風險。許多企業客戶也在美國共和黨稅改的影響下，持有更多現金或流動性更高的資產以備未來資本支出之需，或者更為激進的庫藏股，都令 ETF 資金流入放緩。

彭博社分析指出，貝萊德的 ETF 業務增速可能無法重現幾年前的迅猛態勢。之前由於市場「歲月靜好」，ETF 等被動投資型產品的管理費用降低，自然受到投資者熱捧。歐巴馬政府曾規定為退休金投資提供諮詢服務的機構將客戶利益置於最高，也令很多基金經理布局在 ETF 產品。

主要面向零售端的諮詢機構 Edward Jones 分析師 Kyle Sanders 表示，貝萊德的 ETF 產品資金流入再要維持以前的兩位數漲幅，確實很困難。但從長期來看，被動投資將成為主流模式，散戶和機構都會持續買入 ETF 而不論市場狀況好壞。

這也符合芬克的觀點，他認為未來三到五年的 ETF 規模將翻倍。在接受 CNBC 採訪時，他認為財經媒體誘導大家談論了太多「擇時投資」的問題。但投資者不應嘗試在波動劇烈的市場中「擇時」（time the market），而是應始終保持投資狀態，川普稅改也會為美股九年牛市「續命」。

他還認為，市場波動會利多於貝萊德的主動投資型股市基金。第一季這些產品在 2015 年末以來首次吸引到了凈資金流入，總共近 10 億美元流入大多來自散戶投資者。公司主動投資型的股票基金有 34% 的管理資產在過去一年表現弱於追蹤標的和同業對標產品，好於去年時的比例 36%。

貝萊德也在不斷調整主動投資型股票基金的營運模式，例如減少一些基金的費用、簡化研投開支，以及更多依賴智能投顧來選股等。但金融部落格 Zerohedge 還是對 ETF 類產品的資金流入情況表示擔憂，不僅會對貝萊德未來營收製造壓力，也可能暗示市場整體情緒出現反轉。

在 3 月第二周創紀錄的資金流入股市後，接下來的一周完全逆轉。美銀美林統計發現，3 月 23 日當周美股流出 199 億美元資金，其中 ETF 流出高達 186 億美元，為史上第二高。與此同時，美股當周大跌，接近技術盤整位。

美國個人投資者協會（AAII）截至本周三所做的周度問卷顯示，美國散戶投資者的看跌情緒為 42.8%，創 2017 年 3 月 9 日以來最高，較上周漲了 6.1 個百分點；看漲情緒為 26.1%（即預計未來六個月市場會走高的人數比例），創 2016 年 8 月 31 日以來最低，較上周跌了 5.8 個百分點。

財經媒體 CNBC 分析稱，兩組數據都不尋常，代表投資者的恐慌情緒在本周前期創一年多新高。這樣的讀數組合通常代表市場處在轉折點。不過散戶的看跌情緒過高一般代表市場會轉漲。果然，周四美股實現反轉，標普 500 指數收漲 0.82%，道指收漲近 300 點，納指漲超 1%。

貝萊德周四盤初最高漲 3%，全天收漲 1.47%，報 533.01 美元，接近月內低位區間，今年累漲了 3.8%。

『新聞來源／華爾街見聞』