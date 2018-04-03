看好美股前景 貝萊德：但要注意這2大風險

根據 CNBC 報導，貝萊德 (BlackRock) 全球首席投資策略師 Richard Turnill 週二 (3 日) 表示，看好美國、新興市場股市表現，但投資人應注意美國保護主義抬頭，以及債券殖利率走揚等兩大風險。

貿易戰疑慮升溫，加上美國總統川普再度抨擊亞馬遜，導致科技股震盪，週一道瓊指數大跌 1.9%，標普 500 指數收跌 2.23%，那斯達克指數下跌 2.74%。

不過，部分華爾街分析師認為，4 月登場的財報季，可為美股帶來「止血」效果，若企業財報表現強勁，可望使市場焦點回歸基本面。

貝萊德看好美國及新興市場股市前景，但 Turnill 提醒，投資人應注意美國保護主義抬頭，以及債券殖利率走揚等兩大風險。

Turnill 斷言，「貿易戰沒有贏家，只會帶來風險，我們不會看到貿易戰發生」，相反的，全球貿易將創造正面效益。

通膨出現上升跡象，支撐 Fed 持續朝漸進升息的軌道前進。Turnill 認為，Fed 今年可能會升息 4 次。

投資公司 Federated Investors 副總裁 Steve Chiavarone 日前也表示，美股牛市尚未結束，「我們將進入 2011 年以來，獲利最棒的一季。」

Chiavarone 指出，雖然近期科技股表現不佳，但美股牛市不會因此終結，反彈即將到來。