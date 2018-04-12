【港股解碼】大慶乳業：不做乳品，做火鍋，停牌6年後如今再度申請上市

說起港股市場上的衆多停牌公司，“任性”排行榜中令人印象深刻的，便有大慶乳業（01007-HK）。一家位于中國地區生産、營銷及銷售中高端及超高端價位配方奶粉産品的乳企，自2012年3月22日起，因“財務作假”停牌至今。

6年光陰，一縱即逝，大慶乳業在6年的光景中，先因財務造假停牌，後因公司暖氣炸裂，相關財務數據資料一並隨著暖氣管的炸裂“淹沒”，大慶乳業頑強不屈的在這條“複牌”之路上艱難的掙紮著。

在衆多投資者握著手中的籌碼悲痛不已時，大慶乳業有了些許動作。2018年4月6日，大慶乳業發布了就重大收購事項及關連交易再次提交新上市申請，具體發生什麽事情，讓我們一探究竟。

大慶乳業第三次提交上市申請

大慶乳業控股有限公司在2017年2月28日、2017年8月7日以及2017年9月20日就收購事項刊發相關公告。由于發布公告中披露的收購事項涉及上市規則第14.06（5）條以及上市規則第14.06（6）條，構成大慶乳業公司的非常重大收購事項以及反收購行動。因此，根據上市規則第14.54條，大慶乳業將被視爲新上市申請人。與此同時，收購事項須經上市委員會批准其上市申請後，才可作實。

因此，大慶乳業在2018年4月6日再次向聯交所提交第三次新上市申請。大慶乳業曾在2017年2月27日、2017年9月20日分別向聯交所提交第一次、第二次新上市申請。但因前兩次新上市申請在期限內未被批複，故而大慶乳業再次發出上市申請。那麽，此次上市申請能否成功？由于收購事項受多項條件限制，因而在一定條件下，新上市申請未必會達成，假若第三次新上市申請被拒，那麽相關收購事宜也將不會落實。

收購事宜是否能帶來一線生機？

複牌看似“遙遙無期”，對于反收購對象，即中國五大粵式火鍋餐廳營運商之一，旗下有兩大火鍋品牌“輝哥”及“輝哥小火鍋”，是否會給市場帶來一絲期待呢？

早在2017年8月8日，大慶乳業就發布了關于公告，公告中涉及大慶乳業複牌狀況、股本重組、反收購行動等等。

大慶乳業將以5.18億港元收購目標公司，支付方式爲配售以及發行可轉換債券，具體以每股0.1025港元發行作價爲3.88億港元的37.89億股，以及按照每股0.1025港元，發行價值總額爲1.29億港元的可轉換證券。與此同時，大慶乳業還發起兩股合並一股的股份合並。

令投資者疑惑的是，這收購看似有“複牌”之勢，然而前路光明的背後卻是萬丈深淵。回到2012年停牌當天，大慶乳業股價停留在1.68港元，大慶乳業以配售加CB作爲支付方式的同時，又將兩股合並一股，無疑是大幅折價了中小股東手中的籌碼。

“輝哥”火鍋入奶企，未來前景如何

從事餐飲行業的兩大火鍋品牌“輝哥”及“輝哥小火鍋”（後文統稱輝哥火鍋）的內地連鎖粵式火鍋餐廳集團，作爲收購對象，實質上是變相的借殼上市，假使收購成功後大慶乳業將從乳業股搖身變爲火鍋股。倘若“輝哥”火鍋真的入主大慶乳業，未來的火鍋路線會走的紅紅火火麽？

根據弗若斯特沙利文數據，2015年的銷售數據計算，“輝哥”火鍋爲中國五大粵式火鍋運營商之一，占中國整體火鍋市場份額爲0.2%。據公開資料顯示，到2016年9月，該集團門店數量達97家。集團旗下兩大品牌“輝哥”及“小輝哥火鍋”面對著不同的市場，“輝哥”品牌主要針對高端市場，截至2017年3月31日止3個月，人均消費額爲672.12元人民幣，而“小輝哥火鍋”面對著大衆市場，截至2017年3月31日止3個月，人均消費額爲115.52元人民幣。再來看一下“輝哥”火鍋的業績情況：

除去2017年3個月的盈利，從事火鍋的“輝哥”每年盈利大致保持上漲態勢，尤其是2015年發生了質的飛躍，稅前利潤由2014年的984.5萬上漲至2015年的5285.8萬，增長幅度爲436.9%！

迎合著火鍋市場不錯的行業前景，“輝哥”火鍋未來前景應是一片大好。

“輝哥”火鍋對新餐廳的布局也可以清晰的看見，2014年至2016年共增添了87家店面，在2018年年底以前，集團預計開設門店合計約30家，約資本支出39.3百萬元人民幣。雖然門店數量逐年在增加，但新增數量卻有放緩之勢，2015年相比2014年減少10家，2016年相比2015年新開設門店數量減少24家，再看上表，新增門店多爲面向大衆的“小輝哥火鍋”，而定位高端的“輝哥”火鍋門店開設尤爲謹慎。

輝哥對未來業務發展的策略亦是明確清晰，一方面繼續擴充門店網絡，另一方面推動門店的銷售增長能力及盈利能力。此外，集團繼續宣傳提升品牌形象、鞏固營業基礎，提升市場認知度的同時實現業績的可持續增長。

此番收購能否成功，一切還是未知數，“輝哥”火鍋的入主，對于大慶乳業的中小股東來說，既是機遇也是創痛，也許此時此刻，改變停牌的現狀是投資者最期盼的事情吧。

■ 作者｜王潤萍

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