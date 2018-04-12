新華社：即時配送行業“超速”發展監管待跟上

近期，阿里以95億美元收購餓了麽，成為市場關注焦點。作為新零售基礎設施，即時配送行業近年來持續高速發展，由此帶來的交通違法和行業監管問題亟待引起重視。

服務新零售，從送外賣到送生活用品

寄一份快遞，需要兩到三天。點一份外賣，隻要30分鍾。即時配送行業的最大特點，就是一個“快”字。

速度快，或許是阿里巨資收購餓了麽的主要原因之一。正如餓了麽創始人張旭豪在公開信中表述的那樣：無論是傳統的餐飲外賣，還是方興未艾的新零售，目前的市場滲透率仍然非常低。“未來的趨勢將是新零售和餐飲外賣的協同作戰。”

當前，餐飲外賣占據了即時配送行業近7成的業務量。要實現協同作戰，意味着主要平台將引導用戶的配送需求，從外賣擴展到水果、生鮮、藥物、日用品等生活消費的方方面面。

對于這一點，餓了麽在2017年年會時就提出，將打造“30分鍾便利生活圈”。餓了麽的競争對手美團外賣，2017年也上線“跑腿代購”業務，服務門類包括酒水、藥品和日用品等。

外賣平台構建的即時配送網絡，正是新零售體系所急需的。無論是阿裡旗下盒馬鮮生的“半小時達”，還是天貓超市的“一小時達”，都離不開線下物流能力的支撐。

智慧物流平台菜鳥網絡總裁萬霖表示：“過去，大家覺得物流市場的限時達已經很快了。現在新零售催生了一大批即時物流，都是小時級，甚至分鍾級的送達。”

瞄準“宅”和“忙”，吸引衆多玩家競逐

招商證券的報告指出，即時配送的興起，背後有“宅”“忙”兩大驅動因素。前者指相當多的年輕人社交生活逐漸轉到移動平台，外出需求減弱。後者指白領人群由于工作節奏緊張，樂于嘗試外賣和生鮮食材配送。

“即時配送服務的距離範圍，一般是3到5公裡。寄件人和配送員之間，可以通過互聯網平台實時對接，像網約車一樣就近提供服務。這是即時配送在物流業態上的革新之處。”國家郵政局發展研究中心研究員方玺說。

艾瑞咨詢發布的《中國即時物流行業報告》顯示，2016年我國即時物流行業訂單量超過56億單，2017年和2018年訂單量預計分别為89億單和124億單，同比分别增長59%和39%，明顯高于同期的快遞行業。

迅猛發展的即時配送，吸引了諸多“玩家”的進入。目前，主要的“玩家”分為三派：

電商系。在投入阿裡懷抱前，餓了麽旗下的蜂鳥配送，宣稱注冊的配送員達到300萬人。與美團外賣配送和京東體系的達達一起，構成了即時配送行業的第一陣營。

快遞系。順豐最新公布的年報顯示，2017年該公司切入同城即時配送領域，當年實現營業收入3.66億元。

獨立第三方，包括創業公司閃送、UU跑腿等。

痛點仍不少，行業監管需跟進

雖然前景向好、增長迅猛，但即時配送行業目前尚處于發展初期，仍有不少痛點待解。

最明顯的，就是為追求更好的客戶體驗，即時配送強調“快”。由此衍生出一系列問題，比如頻頻出現的外賣騎手交通違法行為。

今年3月底，公安部交管局會同中國物流與采購聯合會召開視頻會議，提出嚴查嚴管配送員闖紅燈、逆行、占用機動車道等交通違法行為。包括沈陽、深圳、南甯等城市相繼開展專項整治行動，上海浦東交警還嘗試“外賣騎手交通文明記分卡”，對違法較多人員，要求企業將其調離騎手崗位。

配送員為何頻頻違章?這和主要平台的運行機制有關。餓了麽配送員于師傅告訴記者，白天送一單外賣可掙6元錢。“如果趕時間出現交通違章，交警抓到一般會批評教育，屢次再犯罰款50元。可如果超時引起客戶投訴，情節嚴重時會罰款500元。”

其次是行業監管問題。目前，我國的快遞行業由郵政部門負責監管，但即時配送行業并沒有明确的監管部門。方玺認為：“随着新零售的壯大，即時配送會逐步達到和快遞一樣、每天上億訂單的體量，由此帶來的安全監管、用戶信息保護問題不容忽視。考慮到快遞和即時配送的邊界日益模糊，建議在鼓勵創新、包容審慎的原則下，將對即時配送的監管盡快提上日程。”

來源：新華社

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