劉強東:京東年底要每天開1000家便利店

4月12日，京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東在2018中國“互聯網+”數字經濟峰會演講時表示，現在京東每週在中國新開1000家京東便利店。到今年底，每天要新開1000家京東便利店，每300米有一個京東的便利店。

“我們現在每天能接到5萬個申請，基本上都是在外面打工的勞動者，回到自己的鄉村、小縣城，京東金融給他提供貸款開店，他們大概每個月收入可以超過8000塊錢。”劉強東說。

根據京東在2017年末宣佈的規劃，其旗下一站式B2B訂貨平臺京東掌櫃寶至2018年底將覆蓋100萬家中小門店，其中包括5萬家京東便利店。據悉，未來的京東便利店作為京東“無界零售”的線下落地實體，將包括有人店、無人店、店中店等多種形態。2017年4月，劉強東提出，未來5年將在全國開設超過100萬家京東便利店。

劉強東在4月12日的演講中還表示，京東不是一個電商公司，而是一個用技術來打造供應鏈服務的公司，是用技術為品牌商提供供應鏈服務的公司。這種模式能實現價格自己定、供應鏈效率最高，“這就是為什麼我們花了十幾年時間投資建設物流體系的原因。”

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)