愛吃青菜要小心 別把「毒」吃下「肚」！

文．張婉屏

「自己不吃的菜，再去賣給別人吃，這哪對？」位於桃園的源鮮智慧農場創辦人蔡文清，生在農家，小時親眼目睹自家種菜分為兩級：「奶奶跟媽媽講，自己吃的採這邊，那邊是要賣的不能採，藥噴很重。」他覺得反感長大不種田，反而去外面工作當學徒。

十年前罹患肝癌，一度病危昏迷五次，肚子腹水突起，每天盼著大陸廣西的救命電話等換肝，鄰居好心拿字條「寫醫生好友的電話給我，教我試試看生機飲食每天打青汁、紅汁。」蔡文清的太太到有機店買菜問：「這個要打汁給我先生喝，真的沒噴農藥嗎？」結果店家也說不清楚，沒有答案。2009 年食療排毒，腫瘤消失，所以他九年來致力於源鮮科技農業：「我起心動念不是要做這麼大的企業，最起碼種出我自己敢吃的菜！」

「四零二低」智慧農法 種出「星級活蔬菜」

源鮮 iFarming 智慧農法，種出「四零二低」：零農藥、重金屬、大腸桿菌、蟲卵，低硝酸鹽、生菌數的「星級活蔬菜」。鴻海董事長郭台銘有感於家人罹癌心路歷程，重視食安而在深圳投資興建智慧農場，也深受「愛吃生菜沙拉，且依賴進口」的英國肯定，英國投資貿易部長 Graham Stuart 出席源鮮農場記者會指出：「這是高水準的農業科技，十四層垂直種植的市內農耕園區，為全球帶來巨大影響力，源鮮在英國投資一千八百萬英鎊，設廠約克郡。」更幽默表示：「英國脫歐後，還是很喜歡喝法國香檳，也希望法國朋友喝英國威士忌，吃英國民間農場出產的沙拉。」桃園市長鄭文燦也到場致詞，樂見雙邊產業交流，成為台灣第一家在英國投資設廠的植物工廠。

蔡文清指出，氣候變異春夏秋冬不規律，幾十年來工業汙染，泥土幾乎都是重金屬超標，但「身體狀況最差時，最需要蔬菜、水果，生機飲食可以讓生病的人把體質調回來。」然而蔬菜、水果中的硝酸鹽如果過量，對老人、小孩、癌病患者等體弱的人會有危險。歐盟規定夏天蔬菜硝酸鹽濃度不得高於 2500ppm，冬天不得高於 4500ppm，蔡文清說：「亞洲國家不敢訂，因為訂了也做不到，台大鄭正勇教授公開呼籲，正常人六十公斤，吃現在超市賣的一把青菜，就足以硝酸鹽中毒，我是過來人，所以很重視。」

硝酸鹽和胃酸結合為「亞硝胺」，就是香腸、臘肉裡的物質，蔡文清進一步說明：「其實亞硝胺在標準值，對人體是好的，但過高就有危險，常吃體內代謝不掉，最後囤積在肝臟，導致癌症等慢性病。」

七年來蔡文清做癌末關懷志工：「前幾年產量不高，優先提供給癌症患者吃，因為我的菜硝酸鹽最低，最高濃度只有 1000ppm 上下，比歐盟還低。」四、五年前他將雲林漢光農場的菜送驗，發現「硝酸鹽到一萬六、一萬八，這還不算高，桃園產銷班的菜，硝酸鹽到二萬五。」由於「氮肥」在植物體內形成硝酸鹽，葉子長得好需要氮元素，可是「植物沒有胃消化，行光合作用轉換食物成為養分，就像人透過胃消化食物，轉換成醣類、蛋白質、脂肪。」

打造最好的生態環境 有多數強勢菌存在的水循環

「有機」在一般人心目中的價值，就是無毒、天然。但是「只要有水就會有菌，很多水耕水槽全被壞菌占住沒辦法種，只有用消毒藥水、農藥噴撒，原本蔡教授 (中興大學農業系蔡東纂教授，被稱為「植病神醫」、「農民救星」) 叫我們收掉，水耕不會成功，我們追根究柢，針對問題點找解決方法。」蔡文清道出種植的困難點：「種菜要有原始生態環境，不用藥的情況下，菜在收成前可能先被壞菌和蟲吃掉。」

為了打造最好的生態環境，他苦心研究三年，「最後蔡教授才把四十八種馴化過的強勢微生物菌種技術轉移給我，對抗蟲卵和菌害。」有一種微生物菌會分解酵素，特愛吃蟲卵外殼的「幾丁質」，蔡文清終於打造出生態環境裡有多數強勢菌存在的水循環。

「類太陽光譜」 北極、中東都可以種

從種植到採收，光譜、風速、溫度、溼度、肥料配方，怎麼樣能讓菜種得更重一點，蔡文清每一期收集參數做大數據分析來改善，種出強韌又活力的菜：「有一次送朋友幾包菜，他回家就往冰箱放，隔天趕去深圳，結果兩個月回台打開冰箱一看，跟第一天給的一樣，打電話給我說，蔡ㄟ，你這菜防腐劑放很重，怎麼還這麼新鮮？」蔡文清的菜吃起來比較硬，比較有味道，今年一月十日開放參觀，一度被同業質疑：「比起照燈光長大的菜，天然太陽才是最好的光源，土壤裡才有微量元素。」

蔡文清解釋：「我們研發團隊分析，早上、中午、傍晚太陽光譜不同，冬天、夏天太陽也不同，才會有冬菜夏菜。」他和教授花六年實驗開發出人工光源，做出「類太陽光譜」，打破「看天吃飯定律」，讓栽種室內一年三六五天都是春天，就連在北極、中東都可以種。

而一般農民種的菜年產量低，太熱、太冷都會影響菜的生長，只能休耕，「一年大概只有五至六個月可以種，又受市場價格起伏賺不到錢，所以這幾年也輔導農民室外種。」他要農民遵守兩個原則：第一，不准用藥，第二，讓太陽行光合作用才可以採收，因為光合作用才會讓硝酸鹽濃度下降。「源鮮已經建購了銷售平台、品牌，他們符合我們的銷售規範，我用比中盤、大盤還高的價格收購，對我、對農民而言都是雙贏。」

推己及人 希望台灣成為無農藥栽種寶島

「一般水耕菜都沒什麼菜味，你的菜味怎麼這麼重？」同業吃了反問蔡文清，他回答：「這就是肥料、環境給對了，光合作用充足。」又比喻：「植物就像小 baby，要懂它的需求，各階段不同的養分配比，從葉面狀況，要懂它生什麼病，是哪個元素缺乏，就是植物病理學。」還記得小時候土鬆蚯蚓多，腳一踩就陷下去，但現在土質很硬，蔡文清感嘆：「近三十年農耕一直用化肥、農藥，微生物都死光了。」加上西海岸火力發電廠全開，「我們教授告訴我，煙囪飄出來的煙，多半是戴奧辛跟二氧化碳，雨一淋都跑到土壤裡。」而植物從根部吸收重金屬，再被消費者吃下肚。

前行政院長張善政在花蓮務農，也曾參訪蔡文清的源鮮科技農業，「他很感動，要我規劃價格比較低的版本給農民做。前台北市長黃大洲也帶女兒和團隊來，看了很驚訝。」

蔡文清以重獲自身的健康推己及人：「只要有心想要做的人來問，我把技術方法都跟他講也沒問題，因為農產品需求量太大，愈多人做愈好。希望台灣變成無農藥栽種的地方，二千三百萬人都吃到多幸福啊！」

來源：《理財周刊》 920 期

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