趨勢向上產業短期不易改變，密切追蹤個股營收獲利的成長曲線，逢低布局未來會更好的標的。

文．馮泉富

近期美股受中美貿易戰的訊息面影響，忽而大漲忽而大跌，猶如連續劇般，每天可能都有意料之外的新進展，讓投資人真的無所適從。

眾人皆怕貿易紛爭擴大是無可厚非的，因貿易戰的可能風險就是全球連鎖反應，受影響的國家將藉由進口商品徵收關稅來進行報復，且多瞄準那些能引起經濟或政治上利害關係的商品來進行，即使被關稅制裁的國家可以向 WTO 申訴，但走完裁定程序至少要花一～二年，對被制裁國的產業衝擊其實已造成傷害。而本次的主事者，美國和中國分別是全球第一、二大經濟體，且是第二與第一大貿易國，如果形成惡性報復循環，全球所有主要經濟體將無法自外於此貿易災難。

美中紛爭可能協商和解落幕

不過，先不必預設立場過度悲觀，我們先從過去的歷史經驗觀察，美國第一次對中國啟動特別 301 的調查是 1991 年，對成衣、玩具、電子產品提報復清單，中國也提反報復清單，然後 1992 年雙方達成和解簽署諒解備忘錄；美國第二次對中國啟動特別 301 的調查是 1994 年，中國提反報復清單後於 1995 年達成和解協議；第三次對中國啟動特別 301 的調查是 1996 年，擬對中國價值二十億美元之商品提高關稅，最後協商和解。

過去三次中美紛爭，最後雙方均透過談判解決，並達成智慧財產權協議。顯然，懲罰性關稅只是手段，川普的目的在逼中國政府進行貿易談判，而談判的主要目的是希望中國開放市場、排除貿易及投資的各種障礙，藉此達成降低貿易失衡的目標，並贏得選票。

再由中國國家主席習近平於博鰲論壇開幕式的談話觀察，中國未來將擴大開放力道，其中包括多項具體措施，諸如放寬外資股比限制，特別是汽車行業外資限制；降低汽車進口關稅；加強知識產權保護；快加入世界貿易組織中的《政府採購協定》；銀行、證券、保險行業外資持股限制等重大措施要確保落地。所以，我們合理的推斷，中美紛爭最後仍將透過協商和解而落幕。

美股四月反彈機率大

四月中旬開始美股進入超級財報周，預估四月份約有 280 家的 S&P500 企業將公布財報，根據 Factset 統計，S&P500 企業第一季獲利年增率預估約 17.2％，可望創下 2011 年第一季以來最大增幅，十一大產業中有七個獲利年增率預估達雙位數，其中又以能源類股獲利年增 81.3％、原物料類股獲利年增 41.1％、科技類年增 21.9％、金融產業年增 19.7％成長性較高。

由此推斷，公布的財報應該亮麗居多，也許有人會擔憂股價是否已領先反映，但過去一個月以來至截稿前，S&P500 指數是震盪走低，回測二月低點的走勢，與獲利預估是背離的，因此預估美股四月出現波段反彈的機率大。

再由財報公布的時程家數集中在四月二三～二七日觀察，四月底以前皆是有利於多方的時間，尤其根據 Factset 的預估，S&P500 企業第二季的獲利年增率估約 19.1％(上周圖表提示過)，將讓市場具期待性，只要中美貿易紛爭出現轉圜談判的氛圍時，股價將反映企業的獲利增長力道。

日前財政部統計處新公布的台灣三月出口金額，達 299.9 億美元，創下歷年單月新高，年增率 16.7％，是近六個月來最大增幅；累計第一季出口額七九七．四億美元，較去年同期成長 10.6％，呈現連續六個季度兩位數成長。

三月份的出口數據一掃日前公布的二月外銷訂單負成長的陰霾，尤其電子零組件項目，不僅擺脫前兩個月的平緩趨勢，整體出口規模重新站回百億達 105.5 億美元，年增率 21.5％，也是近十三個月最高水準，將讓上市櫃公司首季財報更有可期待性。

三月營收剛剛公布完畢，藉由一～三月的累計營收概況，首季財報的好壞已呼之欲出，投資人可先建立口袋名單，再利用全球出現訊息面利空時，選擇對自己有利的切入機會。

趨勢產業為主軸 營收成長為要件

產業趨勢明確向上仍是現階段的選股核心，接下來即將面對第一季財報的陸續公布，營收就成為過濾的首要條件；能符合此二要件的個股，相對較容易吸引市場資金關注。

例如神基 (3005)，隸屬聯華神通集團，為全球第二大強固型電腦業者。產品組合為強固型電腦占 46％、機構事業占 46％，航太扣件占 8％。其三月營收為 20.32 億元，月增率達 35.24％，年增率 8.95％。

由於營運規模持續成長，電子事業部門的採購成本持續下滑，加上產線自動化程度提高、機構件產能利用率向上，神基近五年的毛利率呈現逐年增長，獲利能力持續轉佳。神基的強固型電腦採 In-house 生產，較具彈性，配合客製化程度高是優勢，隨著美國各州政府對神基品牌認同度的提升，及持續擴大歐洲及亞太地區的佈局，預估強固型電腦市佔率長期可向 30％的目標接近。

強固型電腦市場需求分為二大塊，政府標案 (警用、軍用) 佔約五成，另外為企業需求，包含德國車系全球維修，營運據點的強固型電腦訂單，醫療領域、化學／製藥產業所需的防爆型強固產品等。

神基並致力於軟體搭配硬體的研發，推出智慧雲端監控系統 (Getac Video Solution)，該系統可連結神基攝影系統等硬體技術，提供影像採集與檢索功能，雲端資訊儲存與備份功能，並透過海量數據資料分析，將龐大的影像資料有效轉化成情資。

由於軟體營收基期較低，2018 年預估可呈現倍數成長，而軟體系統出貨占比拉高也有利於毛利向上拉升，市場法人預估軟體營收在 2019～2020 年將呈爆發性成長，將有利本益比的調升。

法人預估神基 2018 年稅後淨利約 22.5 億元，年增率 17.9％，EPS 預估約 3.87 元，本益比有調升空間。

經過整理的漲價趨勢股 有領先表現機會

產業景氣能見度高的族群並不難找，只要產品項目仍處於漲價循環期皆屬之，例如先前提過的矽晶圓族群，首季財報肯定仍是大幅成長。

至於被動元件族群，只要股價經過一段時間的沉澱整理，財報公布前仍有領先表現的機會，例如鈺邦 (6449)，為全台最大專業固態電容製造商，相較台灣同業主要業務仍以電解電容為大宗，鈺邦則專精於固態電容，其捲繞型固態電容產能之全球市佔率約接近 25％，位居全球最大廠，堆疊型固態電容產能市佔率約 10％，位居全球第二大廠。

其三月營收 2.3 億元，月增率 53.99％，年增率 79.8％，成長力道驚人。鈺邦表示目前顯卡訂單排程看到第二季底，挖礦機需求則因客戶訂單龐大而預期排至年底。

另外，MB 方面，電競市場持續維持熱絡；POWER 方面也受惠於手機 / NB 充電器導入固態電容比率提升；伺服器、車用方面也預估有新訂單加入，營運於 2018 年將進入爆發期，第二季進入產品漲價階段。

法人估計鈺邦 2018 年營收 27.36 億元，約年增 40.9％，EPS 約 5.4 元，目前本益比仍低，值得投資人關注。

來源：《理財周刊》 920 期

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