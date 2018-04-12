「高薪」不會平白得到 職場專家的求勝法則

文．洪寶山

「月光族、22K 青年」，在這普遍嘲諷低薪的台灣，除了光電業因為產業性質，能獲得高薪之外，新創產業如 Uber、電商平台，製造業、服務業如連鎖超市、平價物流等，因應自動化創新，產生了大量「低技術」、「可取代」的工作，「低薪」成為整個勞力密集市場的代名詞，「AI+」時代成了失業大時代，怎麼突圍、改頭換面成為不可取代的人才？網路點閱率 TOP1 的職場專家，現任 yes123 求職網資深副總經理洪雪珍，新的著作《哪有工作不委屈，不工作你會更委屈》，教大家超越一般「薪情」幫自己加薪。

二十多年前洪雪珍任職於聯合報，熱愛工作的她，付出和一般人不同的努力，所以薪水比一般同事還高：「我沒有幫自己加薪，都是老闆幫我加薪的。」她打破「上下班」的時間界線：「外人以為我是工作狂，正常編輯只要上班六小時，下午兩點到八點，但我早上九點就到公司了，看完國內外雜誌、聯絡作家研究議題，中午還辦一個座談會，忙完一大圈，我的同事才剛來。」展現極大的能力，之後接手她位置的人，只能製作讀者投稿三個單元，她卻能製作八個單元。

找到對的舞台 發揮創意展現熱情

「我敢大膽去實驗！」洪雪珍執行專題的創意，總是不同凡「想」，讓人為之眼睛一亮：「我曾做徵文的題目是，假設男生像女生有月經，行為會怎樣？」投稿果如雪片般飛來，引發熱議。另一個創意的例子，是請來資深美食家梁瓊白老師，寫「紅樓夢食譜」，果真做出紅樓夢中的美食料理，話題性十足。

後來她到了剛興起的《台北愛樂電台》，擔任行銷總監，每辦活動現場人山人海，絕無僅有的創舉，可說是盛況空前。

「每做一件事，我都跟自己講，如果別人會怎麼做，今天我洪雪珍來做，當然要跟別人不一樣。」她找來富邦基金會合作，讓大師級的音樂家，在活動現場教孩子，邀請大提琴家張正傑、雙鋼琴魏樂富和葉綠娜等知名大咖出席。

「比別人更好，還是在同一個池子競爭，當你走出來不是紅海，那就是藍海了。」要落實執行，更需要背後公司資源支持，和燒不盡火熱的心：「要發揮天分、創意，展現熱情，最重要的一件事是：找到對的舞台 (公司)，做對行業、做對職務，如果做的不是你有興趣的事情，是無法持久的。」

將心比心 先成就別人不求回報

職場上除了做對事，「做人」更重要，成功的人，大部分時間就是花在「做人」。洪雪珍指出：「年紀愈輕，做事的比例會比較重，隨著位階提高，做人的比例要增加。」更謙虛檢討自己：「我講話太犀利、太直白，因為時間短求效率，但講話直接就會刺傷人，我的年輕同事做得比我好。」

她建議：「要世故，但是你不要表現得世故。」更進一步說明：「就是懂得別人的為難，將心比心換位思考，人家不一定要對你好，就比較不會玻璃心。要維持待人真誠。」表現得太世故，就會顯得現實、勢利、太目標導向，或太有心機，容易讓人討厭。

真誠會做人的人，無意間總能得到意想不到的好處。洪雪珍認為：「人脈這件事情，是你要先去幫別人忙，成就了別人，自己不求回報，將來有機會，他就會願意幫我們。」

她強調人情是日積月累、細水長流的：「很多人以為人脈是到處發名片，人脈間一定要有交情存在。」她常「隨手」助人一臂之力，卻沒放在心上：「平常看新聞、時事，常常有不同的角度、觀點，我幾乎每天寫一篇，提供給各大網站刊登，也沒要稿費。」

由於網站常缺稿，免費刊登的高人氣點閱率，也為網站帶進許多流量：「我也高興，寫文章就是發揮影響力，改變別人想法。」去年年底洪雪珍出新書，一下爬上排行榜成暢銷書，正是供稿網站的回報，讓她飲水思源心存感激：「他們幫我發出書訊息，所以我的書賣得不錯。」

把自我縮小 從大方向思考

洪雪珍書裡談到「沒有人必須對你好」，這是現在職場上年輕人會有的迷思。她說：「要把自我縮小，自尊放低一點，比較不會有玻璃心，被主管罵了一下，就跑到廁所去哭。」主管立場不同，角度不同，員工回頭可以反省檢討：「為什麼會發生這種事？」她坦言，主管肩膀重，承擔成敗，罵人也有他的壓力在，「好的主管不是不會罵人，而是懂得怎麼罵人。」

主管難為，不能傷害到部屬的自尊，也要懂得適時「摸頭」，洪雪珍自創一套三明治罵人法：「肯定他、認同他，誇獎他做了什麼事還不錯，中間跟他講犯了什麼錯，最後希望他產生什麼樣的行動，說清楚對他的期待。」很多人被罵完也傻了，一頭霧水，罵了等於沒有效果，因為主管沒有好好收場。

她也提醒員工要向上管理，也要了解老闆的需求，以老闆的目標為目標，體諒「老闆就是老大，公司經營成敗由他負擔，虧錢員工每個月還是照領薪水。」

年輕滑世代想要高薪，不能短視近利，光看薪水高低做選擇，洪雪珍表示：「三十歲以前，或剛畢業的年輕族群，把學習性、發展性擺第一，薪水要擺在最後面。」因為初出社會年資不足，貢獻度低、產值低，是沒辦法奢求高薪的，「不如自我投資，累積經驗、技能，將來就可以賺比較大的薪水，那個差距就很多。」

有了好薪資，也要理財有道，才能滾雪球讓小錢變大，洪雪珍也認為，上班賺不了、存不了大錢：「致富只有兩件事，當老闆或理財。」

職場求勝法則 長期累積學習成長

但她擅長出書寫作，自知個性莽撞沉不住氣，不適合投資操作：「有一次比爾蓋茲問巴菲特說，致富的道理都寫給大家了，照理每個人都該像你一樣發大財，巴菲特回答，可是一般人不會像我一樣慢慢賺錢。」不過另一半個性理性而沉穩，洪雪珍就把理財的事交給術業有專攻的老公。

「四十歲可以開始規劃退休。」洪雪珍提出個人退休規劃金三角給大家參考：工作、學習、休閒。「工作才能跟社會連結，休閒就是出國旅遊和運動，學習則是再進修。」她希望未來在寫作上加進心理學維度幫助更多人，所以最近還去考師大教育心理輔導系研究所在職專班。

年輕時，最珍貴的不是錢，而是時間！職場求勝的法則，就是要「長期的累積學習、成長。」洪雪珍鼓勵年輕人：「花錢自我投資，不要存小錢 (只領薪水)，犧牲掉未來賺大錢的機會，可以靠能力賺錢時，就要開始懂得理財，把人生這條路走寬。」

來源：《理財周刊》 920 期

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