未退休就身故 16年勞保年資白白喪失!

文●現代保險教育事務基金會保險消費者服務中心

台中吳太太問

我先生在市政府社會局上班，之前是約聘人員參加勞保，93 年轉為正職才改加入公務人員保險。先生加入公保之前的勞保年資有 16 年，去（106）年 5 月年滿 60 歲時，曾向勞保局申請一次請領老年給付，但承辦人員卻說必須等退休才能申請，而且以先生的情況只能請領老年年金。

先生原本打算今年 5 月申請退休，沒想到過完農曆年健康急速惡化，在上個月月中過世。我有一位朋友退勞保 2 年多身故，她先生還是領到一筆老年給付，請問，先生 16 年的勞保年資該如何請領？可以改領死亡給付嗎？為什麼要退休才能領？又為什麼只能領年金？

中心顧問答

吳先生在政府單位上班，因為是約聘人員所以參加勞保，直到 93 年轉為正職才改加入公保，對於轉公保前 16 年的勞保年資，依勞保條例第 76 條規定「被保險人於轉投軍人保險、公務人員保險或私立學校教職員保險時，不合請領老年給付條件者，其依本條例規定參加勞工保險之年資應予保留，於其年老依法退職時，得依本條例第 59 條規定標準請領老年給付。」吳先生去年 5 月年滿 60 歲，93 年退勞保轉公保時 47 歲，由於「47 歲、16 年年資」在當時尚未符合請領老年給付的條件，因此依勞保保留年資的規定，吳先生必須等到年老依法退職時，才能提出老年給付申請。

年資超過 15 年 必須領老年年金

為什麼吳先生只能請領老年年金？依勞保條例第 58 條「年滿 60 歲有保險年資者，得依下列規定請領老年給付：

1. 保險年資合計滿 15 年者，請領老年年金給付。

2. 保險年資合計未滿 15 年者，請領老年一次金給付。」

由於吳先生的年勞保年資已超過 15 年，依規定只能請領年金，而且他在去年 5 月年滿 60 歲時就已符合請領資格（107 年已提高為 61 歲）。因此，如果吳先生在年滿 60 歲之後到他過世前，就申請退休並提出勞保給付申請，他的勞保權益就能保住，縱使他領沒幾期年金就過世，吳太太還有機會領到吳先生老年年金半數的遺屬年金。

不過，因為吳先生過世前並沒有辦理退休，導致無法申請勞保老年給付，加上他並非在參加勞保期間過世，家屬也不能申請勞保死亡給付，所以他 16 年勞保年資的權益就因而喪失。

退保時已符合資格 身故才能請領

至於吳太太的朋友退勞保後身故，家人還能領到老年一次給付，是指若被保險人退保當時年資已滿 15 年，且已符合一次請領老年給付的條件 (勞保條例第 58 條第 2 項)，只是當時並沒有提出申請，針對這樣的情況，依勞保條例第 63 條之 1 第 3 項規定，被保險人若在未領取老年給付前死亡，家屬除可請領遺屬年金外，若該被保險人在勞保年金制上路前就曾參加勞保的話，家屬還可改選擇一次請領老年給付。

雖然吳先生也是退勞保後身故，且在 93 年退勞保時，年資已 16 年，但因當時才 47 歲，並未符合舊制一次請領老年給付的資格，因此無法比照吳太太朋友的狀況主張請領權益。

來源：《現代保險健康理財》 352 期

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