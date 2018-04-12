文．洪寶山 (理財周刊發行人)

中美貿易戰牽動全球股市，還好台灣有清明連假擋著，衝擊力道減弱些。除了外在環境，台股有自己的問題，就是成交量始終難以放大。台股站上萬點已然一段時間，成交量卻依舊不見起色，面對股市缺少資金活水，去年金管會副主委鄭貞茂就曾提過，年輕人不進場買股是資本市場的重大危機：「年輕人不參與股市，只剩老投資人在股海奮鬥，會使資本市場出現斷層。」但對年輕人來說，低薪要維持生活已屬不易，如何能掙出多的錢來投資？不從低薪問題加以解決，其他措施都只是緣木求魚。

金管會主委顧立雄為推升股市再祭出三招，一是吸引大型獨角獸企業或台商企業在台掛牌；二是擴大台股基金，鼓勵投資人持有台股基金逾五年者，投資金額一年可有二．四萬元免稅額；三是增加外資多元性及匯出便利性，尤其要吸引日資來台投資台股，規模至少新台幣三千億元。

此說法一出，媒體立即大幅報導，從傳統官媒中央廣播電台到路透以及各大小媒體，都對引日資來台多所討論。

台灣證交所 2000 年起和東京證交所就有簽訂合作備忘錄，並設有台日資本市場合作工作小組，近年來證交所也多次赴日參加東京證交所舉辦的活動，台日資本市場的互動可謂熱絡，但日資近年卻較少關注台股，投資金額僅占外資 2.6％，雖然已從 2010 年的 1.6％上升，金管會的期望值是至少可提高到 5％。之所以鎖定日本的原因，除了地緣關係與兩國之間的友好情誼，對日本來說台股是很好的投資標的，因為他們仍處於負利率環境，台灣上市公司股票現金股利殖利率平均有 4％，對日本來說應該相當具有吸引力。

顧立雄說：「我們應該要跟他們多多合作，雙方互相發展一些新的商品，譬如說台灣的公司可以納入他們的指數基金，他們那邊也可以，相互發展一些商品，對雙方的市場比較熟之後，相互的投資金額自然會增加。」

據了解，目前已有七檔日本相關 ETF 和一檔期貨在台掛牌，但只有台灣指數期貨在大阪證券交易所掛牌，雖說未來合作空間還很大，但如何行銷宣傳，以及再強化台日資本市場的合作，必須真正拿出實績來，投資人才能有所感受。

來源：《理財周刊》 920 期

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