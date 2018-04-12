美股「嚇」跌背後：眾議院議長放棄連任 共和黨中期選舉可能懸了

摘要：在 Ryan 轉身離去之後，預計民主黨將在今年 11 月的中期選舉中「攻城拔寨」，甚至可能從共和黨手中奪回參眾兩院的多數席位。這位議長顯然沒有興趣擔當少數黨領袖的角色。但他的「全身而退」，恐怕是中期選舉共和黨「提前認慫」的信號。

前日美國媒體 Politico 爆料美國國會眾議院議長、共和黨的靈魂人物 Paul Ryan 不久將退隱山林時，他還曾對這則「謠言」一笑而過。

然而本月 11 日，Politico、紐約時報等多家美國媒體報導稱，在眾議院工作近二十年的 Ryan 將不再尋求連任。隨後，Ryan 的發言人證實了這一消息。

Ryan 此後表示，在他擔任議長期間，共和黨人已經實現「非常多的成就」。他將供職於眾議院直至任期屆滿，於 2019 年 1 月卸任。

Ryan 說，在接手議長職位的時候就認識到這是一份重要的工作，但也知道這不是永久的要職，任期不過是歷史上那麼一小段時間，所以最好充分利用它。「我覺得我盡到了自己的本分，我在歷史上占據的那麼一小段時間讓我們走上更好的道路。」

在事先準備的演講稿中，Ryan 着重談到去年通過稅改法案這一重要貢獻，也談到希望回到威斯康辛州的家中陪伴家人。他說，今年要舉行中期選舉，他將不再任議長，這些根本沒有影響他做出明年卸任的決定。

國會眾議院議長、共和黨人 Paul Ryan

CNN 報導認為，Ryan 的離開對共和黨議員是一個打擊。在黨內議員嚴重，面對川普任內動盪的局勢衝擊，Ryan 是一個穩定的、以政策為本的領袖。CNN 指出，在中期選舉到來前，Ryan 一直是募資的中堅力量。他幫助將減稅等共和黨的工作日程轉換為立法行動。

離任國會眾議院議長一職，同樣也意味著 Ryan 將放棄角逐今年 11 月的國會中期選舉。由於不參加中期選舉，Ryan 基本上將保持眾議院多數黨領袖的角色直至離任，而在他身後，預計民主黨將在中期選舉中「攻城拔寨」，甚至可能從共和黨手中奪回參眾兩院的多數席位。

華爾街日報指出，民主黨人認為，Ryan 的卸任反映出共和黨預計本黨中期選舉前景暗淡，共和黨現在收到川普的低支持率和大批共和黨議員隱退的雙重影響。但還有分析人士認為，這更像是 Ryan 個人的職業規劃，而不是基於他對政治形勢的評估。

這位議長顯然沒有興趣擔當少數黨領袖的角色。但在美國左派媒體眼中，他的「全身而退」，恐怕是中期選舉共和黨「提前認慫」的信號。

據 Axios 援引 Ryan 友人表示，因為去年年底前稅收改革的議程已圓滿結束，其實 Ryan 已經準備好離開國會——減稅是 Ryan 身為國會議員一直以來的夙願。他也厭倦了與川普總統合作過程中無盡的挫折。

當然，在 2012 年曾作為競選副總統一職的共和黨候選人，Ryan 顯然並未排除離開國會後參選下一輪總統選舉的可能性。

不過就目前而言，Paul Ryan 和他所代表的傳統共和黨派系，與川普所象徵的民粹和貿易保護主義力量，似乎已決出了勝負。據紐約時報，Ryan 的轉身離去，可能引發國會共和黨人的另一波退休浪潮，以在 11 月被憤怒的選區民眾撕碎前能夠「全身而退」。

消息面上，除 Ryan 宣布放棄連任外，川普還在清晨發推，讓俄羅斯準備好迎接美國襲擊敘利亞的導彈，國內政治和外交前線上的雙重擔憂籠罩美國時段的市場行情，美股全線低開，道指跌近 200 點，銀行股集體走弱。

『新聞來源／華爾街見聞』