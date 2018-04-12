美股空軍大本營：特斯拉券賣股數超出在外流通股數25%

新數據顯示，比起其他美股個股，越來越多投資者看空電動車廠特斯拉 (Tesla) (TSLA-US)。

根據 S3 Partners，上個月特斯拉的融券餘額增加 28% 至 107 億美元，並且根據 FactSet，特斯拉目前的券賣股數，已超過在外流通股數的 25%，顯示美股空軍正在廣泛狙擊特斯拉。

S3 Partners 研究主管 Ihor Dusaniwsky 報告中提到，「近期曾被蘋果奪走美股空單最多個股寶座的特斯拉，又重回排名榜首，這是特斯拉自 2016 年 3 月以來就登上的寶座。特斯拉的賣空者在經過今年頭兩個月平倉後，已經又回頭在過去五週大力放空特斯拉。」

在 S3 partners 發布此報告的前一日，高盛甫鼓勵客戶拋售特斯拉，因為高盛不相信特斯拉能達成其 Model 3 的生產目標。

高盛分析師 David Tamberrino 週二表示，「第一季最後一週 Model 3 生產率達 2000 輛，但我們認為今年第二季可持續的生產率很可能低於 2000 輛，可能大概每週 1400 輛。」

此番預測引起特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 不滿，他隨即在推特上向高盛喊話：「來賭吧！」

特斯拉股價今年迄今下跌 2.2%。