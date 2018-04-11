高盛喊拋售特斯拉 未來一年會跌32% 馬斯克反嗆「來賭吧！」

高盛鼓勵投資者拋售特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 股票，執行長馬斯克 (Elon Musk) 向高盛喊話：「來賭吧！」



馬斯克在推特上的發文，似乎在挑戰打算拋售特斯拉股票的投資者。

高盛分析師主張特斯拉恐怕無法在 6 月底前達成 Model 3 生產目標，建議客戶拋售特斯拉股票，馬斯克隨後立即做岀上述回應。

高盛分析師 David Tamberrino 週二表示，「第一季最後一週 Model 3 生產率達 2000 輛，但我們認為今年第二季可持續的生產率很可能低於 2000 輛，可能大概每週 1400 輛。」

高盛不相信馬斯克的生產量保證，認為特斯拉最快恐怕第三季就要被迫籌措額外資本。

「雖然該公司說過，今年不需要再籌資，但我們注意到這說法是基於今年第二季每週持續生產 5000 輛的目標之上。除了需要籌措資金以繼續資助 Model 3 項目以外，特斯拉未來也需要外部資金來擴大產能和產品。」

Tamberrino 不僅重申其「拋售」評級，還將特斯拉未來 12 個月的股票目標價自 205 美元調降至 195 美元，意味著接下來一年會跌 32%。

特斯拉股價與 Model 3 的生產狀況息息相關，所以在特斯拉重申今年 6 月底可達到每週生產量 5000 輛的目標時，股價就大漲近 20%，週二又收高 5.1% 至 301.6 美元，將今年迄今的跌幅縮減至 2%。