美股盤後─川普有意攻擊敘利亞 道瓊收低218點

川普總統在推特網站嘲弄俄羅斯，要其準備好，美國可能用飛彈攻擊敘利亞，美國股市週三下跌。

川普發布推文說：「俄羅斯誓言要擊落所有射向敘利亞的飛彈。準備好，俄羅斯，飛彈即將來到，又新又好又有智慧的飛彈。你們不應與使用化武的禽獸為伍，他殺害自己的同胞，還洋洋得意。」



道瓊工業平均指數收低 218.55 點或 0.90% 至 24189.45。

Nasdaq 指數收低 25.27 點或 0.36% 至 7069.03。

S&P 500 指數收低 14.68 點或 0.55% 至 2642.19。

費城半導體指數收高 0.52 點或 0.04% 至 1315.06。

銀行股帶動跌勢，高盛與摩根士丹利股價均告收低。

避險工具，如黃金與美國債券，價格上漲。原油價格亦走高。

分析師說，這件事並非意外，川普已有所暗示。是回應的語氣讓投資人意外。

俄羅斯駐黎巴嫩大使告訴媒體說，俄羅斯將擊落美國射向敘利亞的飛彈，川普總統因而有所回應。週末，敘利亞總統阿薩德涉嫌進行化武攻擊，造成叛軍佔領區數十人死亡。

分析師說，儘管這些事件會造成市場短期波動，但市場焦點將會回到企業財報。

貝萊德與達美航空將於週四公布第一季財報，為財報季揭開序幕。

投資人對本財報季期望頗高。根據 FactSet 研究機構估計，S&P 500 企業第一季獲利將上升 17.1%，創 2011 年第一季以來最大升幅。

週二，華爾街強勢上揚，道瓊大漲逾 400 點。美國股市週二氣氛樂觀，中國國家主席習近平說，計畫進一步開放中國經濟，措施包括降低汽車進口關稅。

其他經濟消息方面，週三公布的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 3 月 20 至 21 日的會議記錄顯示，所有與會委員均認為，Fed 可能會增加升息次數。