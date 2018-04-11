【華冠投顧】武傑電台:台股指數『易漲難跌』!

◆ 箱型震盪 9

美股強彈，台北股市小漲 + 34 點開出，在科技股的止穩下，指數一度站上 11000 點大關；可惜追價力道不足，收盤僅守穩月線，收在 10974 點，成交量 1291 億。

延續昨天的分析… 指數初步已經先來『挑戰月線』，雖然沒有成功站上；不過，預期下半周還是會站穩 11000 點關卡。而接下就是轉到 11000-11300 的『上三百』點的『箱型震盪』。今天指數已經成功站上月線，雖然 11000 點得而復失；不過，這對台股影響不大。下星期就是期貨結算日，就目前的籌碼結構來看；整體是有利多方結算，指數『易漲難跌』。因此，樂望看待指數下半周『收復 11000 點』。

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而近期台股受到中美貿易戰美國總統川普簽暑的 301 條款影響下，也是漲跌互見，但近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，台股開盤漲 34 點，最終收盤收漲 46 點，收在 10974 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，近期常常受到國際因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質，另外大盤預計還是在 10700-11300 點之間『箱型震盪』，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，盤勢最即時的狀況有加入武傑 LINE@家族的朋友，武傑會適時在 LINE@家族給大家一些看法與提醒，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利!



武傑關注個股:

1. 國巨 (2327):

受惠市場需求強勁加上調漲部分產品價格， 3 月份自結合併營收為 42.71 億元，較上月增加 32.8%，再創單月新高，較去年同期增加 80.1%。累計 1~3 月營收為 110.25 億元，較去年同期增加 61.7%

操作建議：被動元件漲價效應持續燒，產業預計到第二季底前，市場都還有供不應求的情況。股價短期如果沒有籌碼鬆動，基本上都有機會再創高。短線支撐：520 塊。

2. 上緯投 (3708):

離岸風電遴選題材，3 月受惠本業出貨動能復甦回溫，營收 4.87 億元，月增 126.88％，年成長 31.57％；首季營收 11.49 億元，年增 22.62％。

操作建議：風力發電在二天休息後，今天有轉強跡象；不過，短線上風力發電有過熱問題，留意籌碼短線是否鬆動。短線支撐：165 塊。壓力：180 塊。

3. 智冠 (5478):

子公司智樂堂 2017 年開始全力轉型發展，並擴大對外提供遊戲美術製作服務，宣布接獲韓國遊戲大廠知名 IP 改編 MMORPG 手遊大型美術訂單，將於第二季陸續貢獻營收。

短線支撐：遊戲產業是近期中、美貿易戰下，少數可以不受影響的產業。短期智冠有特定買盤加持，可望挑戰近年新高。短線支撐：85 塊。壓力：120 塊。

4. 泰博 (4736):

中國、美國等新客戶遍地開花，包括金屬電極、碳電極等訂單均同步成長， 3 月營收 3 億 2984 萬 2000 元，較上月增加 45.38%，較 106 年同月增加 18.96%；累計 107 年 1-3 月營收 8 億 7148 萬 2000 元，較 106 年同期增加 14.64%。

操作建議：營運收益持續成長，吸引法人買盤加持，可望有驚驚的表現。短線支撐：120 塊。

5. 直得 (1597):

生產大型線性滑軌及微型線性滑軌為主，3 月營收 1 億 9489 萬 3000 元，創新高，較上月增加 40.67%，較 106 年同月增加 80.43%；累計 107 年 1-3 月營收 5 億 0484 萬 2000 元，較 106 年同期增加 97.15%。

操作建議：三月營收創新高下，法人買盤持續加溫；不過，股價相對於獲利並不低。當沖率也明顯偏大，可逢高減碼。短線支撐：200 塊。

◆ 今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1760 寶齡富、1597 直得、6101 寬魚國、6284 佳邦、5478 智冠、2208 台船、5278 尚凡… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

1526 日馳、8101 華冠、8287 英格爾、8069 元太、3354 律勝、5386 青雲、6411 晶焱、4144 康聯 KY、2465 麗臺… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估