【華冠投顧】風電、生技如預期是洗盤　第二季被動元件業績看好誰?

◆盤勢分析

今天日韓股市對昨晚美股強彈反應清淡，但是大盤直接開高重上月線，盤中甚至拉抬至 11000 點附近的短線套牢區震盪，不但上去消化解套賣壓，也化解了月線扣高下彎的技術面劣勢，收盤 + 46 點站上所有均線。多頭企圖心仍很強，讓台股未來如果又遇到美股大漲大跌時處在「進可攻、退可守」的有利位置。

OTC 指數 + 0.57% 表現亦如預期，當昨天逆著大盤大跌，尤其風電和生技族群不支倒地、市場普遍認為控盤者是在「拉指數、出個股」時，昇楷請大家不用擔心，因為多數重挫個股皆無流動性風險，出場者也大多是獲利出場，僅視為短線洗盤換手即可。今天風電族群重新來電，3708 上緯投控、2013 中鋼構、2208 台船亮燈漲停，9958 世紀鋼、1589 永冠 - KY、1609 大亞... 大漲。生技股不遑多讓，1760 寶齡富錦、1795 美時、6461 益得、6492 生華科、6615 慧智... 亮燈漲停，全宇生技 - KY、4736 泰博、4728 雙美、6499 益安... 大漲，族繁不及備載。

被動元件在漲價效應帶動下，3 月及 Q1 營收普遍交出好成績，短線縱然遇利多拉回但中多結構明確，依舊是電子類股中流砥柱，除了 MLCC 三巨頭 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂之外，第二季電子零組件開始備貨，上游材料廠 6173 信昌電及 6175 立敦將率先受惠，可持續留意整理後轉強訊號。

今年矽晶圓可望逐季漲價，整個族群依然是第二季鎖定重點，今天普遍有拉高甚至創高表現，後續可留意 6182 合晶、3016 嘉晶整理後轉強時機。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

