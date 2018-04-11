沃爾瑪旗下山姆會員店上線京東到家 擴大中國業務覆蓋範圍

沃爾瑪今天宣布，山姆會員店正式入駐京東到家。不過，目前服務範圍僅限于深圳部分地區。這是它試圖在高頻次、低客單的即時消費的領域尋找更多客群、流量的又一嘗試。

2017年12月，山姆在深圳部分區域推出滿99元包郵的一小時“極速達”服務，測試了前置倉的效果。前置倉的設置，能讓周邊3公裡的目标人群最快半小時收到訂單。儲備在前置倉(目前有福田倉和南山倉)的商品有1000個左右，涵蓋雞蛋、面包蛋糕、蔬菜等高頻次購買和高滲透率的商品，訂單從前置倉直接發貨。

開通京東到家之後，深圳的兩個前置倉將直接接入京東到家。這些前置倉由山姆自己投資，但系統搭建、倉庫管理等由山姆和京東到家共同負責，配送則交給達達完成。

山姆SKU一直維持在4000-5000，線上平台的SKU則更少，都是山姆經過了數據分析和反複測試精選的商品，京東到家上也隻有1000種高頻次購買的商品，這樣的配貨策略有利于銷量預測，也可以降低損耗。而SKU越多，越加大對銷售預測的難度，也就增加了損耗的可能性，否則就隻能靠提高單價或者犧牲品質來降低損耗帶來的沖擊。

之所以在開通極速達僅3個月後就入駐京東到家，是因為這項業務的銷售數據超出了山姆預期。

山姆透露，山姆極速達目前月複購率達50%以上，客單價是業内同類服務的4倍。銷售數據顯示，使用過極速達的會員，在山姆線上線下的購買頻次也提升了50%，這意味着極速達業務提升了山姆會員的黏性和消費力。

實際上，山姆旗下各個線上平台，在公司内都有明确的分工和戰略角色。

山姆自營電商平台(samsclub.cn和App，分别于2010年、1014年上線)采用實體門店揀貨的模式，提供3000多種商品，包括生鮮和幹貨等，商品齊全是自營電商的标簽。2017年，山姆自營電商平台的增長速度是市場平均速度的兩倍。京東旗艦店讓山姆可以覆蓋更多服務區域，特别是目前還沒有開設山姆實體門店的城市。上線一年，即實現電商整體銷售額同比3倍增長;山姆全球購旗艦店的商品從美國山姆直接采購，作為商品層面的一個補充;開通京東到家，可以讓山姆在這個“即時消費”平台有效觸達更多潛在會員，令其成為實體門店的獲客渠道之一。

如果收貨地址在山姆前置倉3公里之内，京東到家平台會自動顯示山姆。以深圳紅樹西岸小區為例，這裡可以檢索到的是山姆南山倉，該店信息顯示，目前有商品數量1095件，月銷量169單，商品價格仍然采用會員價和非會員價雙價格顯示方式。

文章來源：界面新聞

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