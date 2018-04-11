【港股解碼】中交建：我們的戰略是海外市場業務占比達到50%！

2017年，中國交通建設(01800-HK)實現營業收入4,828.04億元(人民幣，下同)，增長11.83%；歸屬于上市股東的淨利潤205.8億元，同比上升22.92%；每股收益爲1.21元，同比上升24.74%；新簽合同額9,000.20億元，增長23.16%。截至2017年12月31日，在執行未完工合同金額爲13,721.05億元。

（來源：港交所）

冀未來海外市場業務能占總業務的50%

2017年，中交建來自于海外地區的新簽合同額爲2,255.85億元（折合美元約爲339.71億美元），占集團新簽合同額的25%。經統計，截至2017年12月31日，公司共在140余個國家和地區開展業務。

執行董事兼財務總監傅俊元明言，會爭取海外業務達到中交總業務的50%，當然，哪一年實現現在也不好說，但從公司戰略來講，是想達到50%的水平。目前公司的海外業務主要分布在非洲、東南亞和南美，未來有符合投資標准的都會積極考慮參與。

新簽合同額增長放緩？要物色質量高、資金回流快的項目

中交建2018年主要發展目標爲新簽合同額計劃增長8%左右，營業收入力爭實現4,900億元，對此，有記者疑惑新簽合同額計劃增長速度比去年放緩了，傅俊元對此作出了解釋。

傅俊元稱，中交在確定生産經營任務的時候，有一個基本的原則，就是“穩健”。穩健是建立早對市場嚴判的基礎上，國家在基礎設施投資領域項目沒有減少且在平穩增長，在這個過程中，我們想選擇質量優的項目來承接。要確保這些項目質量高，資金回流快。由高速變成高質量選擇項目。

他補充，地區上，不同的項目有不同的地區選擇。城市綜合治理開發業務主要集中在沿海地區，公路建設方面的項目主要集中在西部地區，如甘肅、新疆等，針對不同的項目有不同的選擇。

此外，傅俊元表示，若有好項目，哪怕增加10%或者20%也願意幹，中建是有選擇地去投標，拿好項目確保毛利率和盈利達到比較好的水平。去年是9000多億的新簽合同，我們在手的合同是13000多億。今年也是繼續有選擇地拿好項目。

中交建：我們每一個項目都經過科學計算！

中國交通建設作爲“中字頭”的企業，亦參與港珠澳大橋的基建工程，于2017年簽訂的港珠澳大橋澳門口岸管理區項目經營合同是78.86億元，占其海外地區的新簽合同額百分比爲3.5%。

對于港珠澳大橋人工島的風波，中交建的執行董事兼財務總監傅俊元在業績會上稱，港珠澳大橋目前公司已施工完成，也已正式驗收了，從驗收情況看獲得方方面面一致的好評。因爲這個項目是世紀工程，什麽時候通車由中央決定，屆時中央領導也許會參與大橋的開通儀式。他強調，每一個項目的設計包括港珠澳人工島的設計，都經過嚴格科學的計算，不存在任何問題，可以放心使用。對于媒體的關注，是好事，但對于實際情況還是點出入。

中交建4月10日舉行業績發布會，執行董事兼財務總監傅俊元、董事會兼公司秘書周長江出席，並回答記者問題。以下爲中交建業績會現場部分問答實錄：

Q1：毛利率在去年有所下降，今年的走勢會是怎樣？

A1（執行董事兼財務總監傅俊元）：去年整體毛利率還是比較正常，可能單個業務板塊毛利率有所下降。主要在業務轉型過程中，有些項目和原來有所不同，所以出現毛利率調整的情況。但總體上講，主營業務毛利率比如基建等還是有所增長。

Q2中美貿易戰對貴公司有何影響？

A2（執行董事兼財務總監傅俊元）：中美貿易戰是很大的話題，作爲企業很認真關注次情況。貿易戰還沒打起來，還有一段時間。若打起來，對中交既有正面也有反面的影響。正面影響主要是，一旦貿易這個拉動國家經濟的因素取消以後，國家也會在其他方面采取手段，基建就是一個重要的手段。國家過去拉動經濟主要靠三個方面，進出口貿易、投資和內部消費。若進出口這塊對國民經濟拉動削弱的話，國家勢必在其他方面加大投入。因此，對于我們這樣的企業來講，還是有機會的。

從不利方面講，從目前美國所公布的一些情況上看，對中國企業進入美國市場會有一些影響，作爲工程承包企業來講，也許會失去美國市場上的一些機會。

Q3：有消息說，因貿易戰政府也許會把人民幣往貶值的方向走，若人民幣貶值會不會對公司有影響？

A3（執行董事兼財務總監傅俊元）：中交對人民幣的變動有防控措施，不管人民幣升值還是貶值，都制定了預先的防控措施。從公司近幾年財務報表彙兌這塊，公司近幾年都處于較好的狀態。

截至4月10日收盤，中交建報8.44港元，升0.08港元，升幅爲0.957%，成交1980萬股，成交額爲1.66億港元。

■ 作者｜張雨娜

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