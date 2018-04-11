貿易戰是否影響升息？3月Fed會議紀錄應可一窺堂奧

中美貿易爭端如果升級，對前景會有什麼影響，Fed 決策者對外一直表示謹慎，但從 3 月的會議紀錄中，投資者可以一窺他們真正的想法。

Amherst Pierpont Securities LLC 首席經濟學家 Stephen Stanley 表示，「如今，股市對此議題懸而未決，Fed 的觀點一直是，現在還在初期階段，還沒有影響前景，投資者好奇會議紀錄還有哪些內容。」

3 月 20-21 日的 FOMC 會議紀錄將於美國時間週三下午兩點公布。正如 FOMC 研議，川普政府當時考慮對進口的中國產品徵收關稅，這樣的預期也讓股市當週下挫近 6%。

FOMC 上個月升息一碼，為 2015 年 12 月以來第六次升息，暫定今年還會再升息 2-3 次，預計 2019 年和 2020 年在經濟前景改善的背景下會加快升息速度。迫在眉睫的貿易爭端可能是風險討論的一部分。

鮑爾發表首次談話的時候，在預備聲明稿內沒有提及川普政府與中國的貿易爭端，但爾後回答提問者，Fed 的商業聯繫者將貿易爭端形容為「對前景有一點風險」。Fed 官員在 3 月會議上更新了季度經濟預測。

Cornerstone Macro LLC 合作夥伴 Roberto Perli 表示，「當時的預期可能還沒考量關稅問題，因為當時細節還很少，就算現在也很少。但是看看他們到底多嚴肅看待這潛在衝擊，這也蠻有趣的。換句話說，看看貿易爭端有沒有改變他們的風險觀點，或者有多少人改變看法，這會是有趣的事。」

關稅可能會推升一些物價，官員可能將此視為一次性衝擊而就這樣帶過，更像是油價突然的上漲，而不是持續性的通膨來源。貿易保護主義升級也可能減緩成長，使決策者更加謹慎和金融市場的波動，因為自川普總統宣布對中國產品徵收關稅後，已經讓金融狀況緊縮回到去年年底的水準。

MUFG 證券美國利率策略總監 John Herrmann 表示，如果貿易爭端「讓大家不開心，且對企業支出產生不利影響」，這是值得擔心的，因為這可能是到 2020 年之前經濟內較快速成長的領域。

少數 Fed 官員曾公開表示對貿易爭端的擔憂，舊金山 Fed 總裁 John Williams (他今年 6 月將接手擔任紐約 Fed 總裁) 就曾預警，如果貿易爭端持續升級「恐怕會有一些相當負面的影響」。聖路易 Fed 總裁 James Bullard 則直言貿易恐怕換影響利率政策。

彭博社經濟學家觀點 「3 月 FOMC 會議紀錄是鮑爾主席第一次會議，所以可能會加強審議，因此 Fed 觀察者的目標是收集鮑爾如何運作會議的資訊，看與葉倫有什麼差別。」 -- Carl Riccadonna 和 Yelena Shulyatyeva

雖然 FOMC 對於今年到底要升息三次還是四次，各有半數支持者，但成長和通膨如果下降，恐怕會挫傷升息的意願。

Fed 對通膨的評估將決定今年升息的積極度。美國勞工部週三將公布 3 月份消費物價報告，接受彭博社調查的經濟學家預期，該月消費物價指數較去年同期上升 2.4%。

但 Fed 更偏好使用商務部製作的通膨測量數據，該數據預定 4 月 30 日公布，鮑爾曾表示，接下來幾個月，(根據該數據) 物價壓力將會上升。