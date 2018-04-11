預期商業環境受關稅措施影響 美3月NFIB小型企業樂觀指數跌至104.7

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國 3 月份小型企業信心下跌，企業主預計未來幾個月商業環境會好轉的比例變少，可能反應經濟可能受關稅措施影響的情形。全美獨立工商業者聯合會 (National Federation of Independent Business，NFIB)發布最新報告指出，3 月美國小型企業樂觀指數 (Small Business Optimism Index) 由 2 月份的 107.6，向下滑落至 104.7。2 月份 107.6 的數據是 45 年有此調查數據以來的第二高水準。



在構成上述指數的組成部分中有 8 個項目在 3 月份下降，這可能顯示鋼鋁關稅，以中美官員對計畫採取的關稅行動雙方言詞激烈交鋒，可能抑制了小型企業的樂觀情緒。



NFIB 方面表示，有 19% 的受訪企業表示有計畫調漲薪資，此一比例較 2 月份的 22% 低。與此同時，有 33% 的受訪企業聲稱已於過去三個月調升薪資，比例高於前月的 31%。



自美國經濟開始復甦以來，NFIB 小型企業樂觀指數一直介於 86.4 至 107.6 之間，相較於過去 35 年平均值的 100。3 月份數據高於長期平均值，反映美國小型企業對未來景氣、營收展望信心顯著改善。



NFIB 這份報告的結果是根據對 570 間小型企業進行取樣調查而統計得出的，這些小型企業業主都是該聯合會的會員。



美國中小企業有 2,500 多萬家，佔公司總數的 99%，提供美國一半以上的就業，在美國經濟中發揮著重要作用。中小企業信心指數是反映美國經濟狀況的重要參考指標。



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