連反對最力的行長都支持升息 聯準會今年升息上看4次

芝加哥聯準會分行行長 Charles Evans 7 日表示，他對通膨將達到聯準會 2% 的目標十分樂觀，緩慢的逐步升息是適當的。

Evans 在芝加哥大學畢業生中國論壇上表示：「財政政策對經濟進一步成長的支持更加強大，因此對寬鬆貨幣政策的需求比以前少。」

聯準會接下來會在 6 月開會制訂政策。如果通膨保持在升至 2% 的軌道上，並且預期會繼續上升，「我們緩慢的逐步升息將更接近貨幣政策不致真正提振經濟的地步。」

Evans 的評論值得注意，因為他是聯準會中對繼續升息最直率的懷疑論者之一，如果都開始支持進一步升加息，即使目前潛在貿易戰的擔憂推動全球股市上漲。

中國 6 日警告，如果美國繼續推行川普總統威脅對提出另外 1000 億美元的中國產品關稅，中國已做好充分準備，採取新的措施進行「激烈的反擊」。

在被問及貿易衝突對他的升息觀點的影響時，Evans 建議，儘管有潛在的影響，並將穩定和可預測的貿易政策視為支持企業，但現在談什麼都言之過早。

「即使財政政策效應大都在出現在未來。」他說。

去年 12 月，Evans 是聯準會升息決定中兩張反對票中的一名，他希望給經濟更多的時間來加速和提升通膨預期至聯準會的目標，即使失業率下降到了 17 年來的最低歷史水平。

鄉 反對升息最力的聯準會成員都倒戈了 （圖: AFP）

如果通貨膨脹沒有達到聯準會的目標，考慮到「非常強大的」國家經濟和勞動市場，Evans 表示，他會支持他同事主張的今年升息三到四次。

「我很樂觀，通膨率將達到 2%，如果沒達到反而會讓我們感到驚訝，我只是想確定一定能達到。」他說，「在這樣的環境下，逐漸增加利率範圍目標是合適的。」