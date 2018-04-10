【華冠投顧】 林驛銘:台股雖漲，26檔跌停板!小心:拉指數出個股?

台股今開低後股王大立光 (3008) 帶頭，指數由黑翻紅，大盤終場上漲 33 點，以 10927 作收，重新站回 10900 點大關，成交量放大至 1416 億元，價漲量增格局。

清明連假後，台股連二日收紅，今天站回季線 10904 點位置，盤中更進一步一度站上月線 10948 點，尾盤遇到一些賣壓漲幅收斂未能站穩月線。我們認為目前多空仍然在糾結之中，累積更大能量，一旦方向出現必定大行情。盤面結構: 跟昨日一樣，下跌股票比上漲股票多，今日跌停板股票比昨日還多達 26 檔，金融股強，櫃買弱，近期強勢族群生技股 + 風電股出現漲多重挫情況! 像科妍 (1786)，康聯 KY(4144)，達爾膚(6523)，保瑞(6472)，寶齡富(1760)，商之器(8409)，慧智(6615)，亞獅康(6497)，華城(1519)，永冠 KY(1589)，上緯股(3708) 等，強勢股取之者反為過去沒漲的中小型股像東碩 (3272)，羅昇(8374)，訊芯 KY(6451)，亞電(4939)，榮成(1909)，佳邦(6284) 以及廣運 (6125) 等!

台股連漲二天，不過提醒各位這二天下跌家數皆比上漲家數多，且跌停家數越來越多，因此，小心: 盤勢是否在拉指數出個股! 漲多股千萬別亂追，務必謹慎小心!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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