【運達投顧】掌握資金流向是四月致勝關鍵

◆盤勢分析

昨天美股從大漲到殺尾盤，主要原因是 FBI 突襲了川普私人律師政治事件影響，亞股昨天大漲後早盤開低後今天還是續漲，面對近期大漲大跌的盤勢該如何研判：

影響台股強弱有三大因素：

(1) 蘋果股價由於美中貿易戰目前撲朔迷離，尤其美國需等到 6 月份才可確定是否對中國課徵高關稅，所以目前全球股市都受到消息面的干擾，若貿易戰開打對蘋果的股價一定會有很大的衝擊，所以蘋果的走勢是美中貿易戰的領先指標，近期蘋果股價都維持區間且有挑戰月季線的機會，只要蘋果不破前低 164 元貿易戰的干擾就不需太過擔憂。

(2) 美元，近期美元都沒有太大的波動一直維持在月季線附近，目前的價位約在 89.8 元附近，之前說明美元要站上 90.4 才有短多的訊號，在美元沒有明顯的站上頸線之前亞洲貨幣維持升值的趨勢會有利股市的支撐。

(3) 外資期貨倉位，昨天外資期貨多單已經來到 50160 口，依照過去歷史來看外資期貨倉位低於四萬口都是看空的訊號，高於 5 萬口則是偏多操作，以今天台股指數可以續強就可以看出外資期貨倉位來到 5 萬口對於指數會有明顯的支撐效應，但指數仍偏區間看待之。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。