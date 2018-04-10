【華冠投顧】賴昇楷:風電、生技不支倒地 拉權值股出中小型股?

昨晚美股一度大漲，但受到政治面干擾，收盤留長上影線大幅收斂漲幅，日韓股市也以低盤開出，不過台股多頭企圖心不弱，大盤開小低後隨即拉過昨天高點並向上挑戰月線，收盤 + 33 點站回季線。

今天比較不理想的是 OTC 指數逆著大盤開高走低，這樣的走法很容易讓市場認為控盤者是在拉東出西－拉權值股出中小型股，尤其是近期最強勢的風電、生技族群紛紛重挫，導致 OTC 指數增量 - 0.8％收當日最低，所幸這些重挫的個股絕大多數都沒有流動性風險，就算跌停鎖死的個股其張數也不多，例如生技族群的 1786 科妍、4144 康聯 - KY、3205 佰研、6523 達爾膚...；風電概念股的 9958 世紀鋼、1519 華城... 等等，投資人若要出都出得掉，也因為這些個股短線正乖離極大，即便今天重挫也大多是獲利出場，所以 OTC 走弱無須太過擔心，視為短線洗盤換手

今天被動元件族群仍然表現強勢，MLCC 三巨頭 3026 禾伸堂 Q1 營收 33.56 億 (年增率 6.93%)，受惠高階利基型產品出貨暢旺，獲利表現將比營收更搶眼，+8.66% 創收盤價新高 138；2327 國巨 3 月營收跳增到 42.71 億 (年增率達 80.1%)，創歷史新高，收盤價 545 同樣創新高，市值更直逼 2000 億元大關；2492 華新科擬配發 4 元現金股利，創歷史新高，大漲創新高 131.5。被動元件上游材料廠 6173 信昌電及 6175 立敦、通路商 3090 日電貿今天漲幅也都近半根漲停。今年 MLCC、晶片電阻、鋁質電容等漲價態勢可望至少延續到第三季，族群漲勢將逐漸擴散到二線廠，今日 2478 大毅高檔遇壓，3624 光頡未作突破反而回測月線，後市依然看好，可留意回檔上車時機。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。