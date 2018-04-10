【永豐期貨】台指選擇權盤後－習大大釋利多 台股連二紅收復季線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 45 點至 10948 點。價差方面，台指期正價差擴至 20.82 點，電子期正價差擴至 1.32 點，金融期轉為正價差 2.28 點。現貨部分，三大法人買超 26.47 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 261 口至 11951 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 209 口至 49951 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1839 口至 20002 口。

週一美國股市盤中漲幅逼近 2%，然而消息傳出 FBI 官員搜索川普律師的辦公室，引發尾盤沉重賣壓使三大指數僅小幅收高，週二早盤日韓股市也呈現開低走軟，台股小幅開低後由昨日大跌的大立光反彈領漲，加上市場關注的博鰲論壇中，習近平強調將對外資金融機構放寬限制，並表示今年將降低汽車與部份進口關稅，不僅激勵金融類股走強，也大幅降低市場對貿易戰的擔憂情緒，盤中加權指數向前高挑戰，不過午盤後賣壓出籠縮斂漲幅，終場加權指數上漲 33.65 點至 10927.18 點，成交量能 1418.44 億，較前一日增加 94.58 億。技術面來看，日 K 連二紅收復季線且所有均線彎頭向上，不過上方留了近 50 點的長上影線，顯示上檔壓力仍強，指數仍未突破震盪整理格局。未來中美雙方的貿易戰是否就此緩和，外資期貨多單是否能維持 5 萬口以上也是台股須密切注意的焦點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 9800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.56 升至 1.58，已連兩日增加，反應籌碼面偏多架構升溫。買權平均隱含波動率由 15.28% 降至 14.73%，賣權平均隱含波動率由 21.87% 降至 21.1%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

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