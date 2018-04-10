農業部：大豆進口供應預計基本正常 價格預期與上月持平

農業部市場預警專家委員會發布2018年4月中國農産品供需形勢分析文章。

玉米：本月預測，2017/18年度中國玉米生産、消費以及進出口維持上月預測數不變。4月4日，國家公布臨儲玉米競價銷售交易公告，定于4月12日啓動國家臨儲玉米競價銷售，首次投放約700萬噸，并公布了臨儲玉米競價銷售底價。玉米臨儲拍賣政策落地，市場供應將有所增加，階段性、區域性供需偏緊格局得以緩解，將抑制玉米價格繼續上漲，但考慮到基層餘糧所剩不多、深加工産能擴增以及出庫、運輸和天氣等因素影響，玉米市場出現大幅下跌的可能性不大，後期價格預計將逐步趨穩，2017/18年度國内玉米産區批發均價仍將維持在每噸1600-1700元區間。

大豆：本月預測，2017/18年度，中國大豆播種面積8099千公頃，比上年度增加891千公頃，增幅12.4%;單産每公頃1802公斤，比上年度增加6公斤，增幅0.3%;大豆總産量1460萬噸，比上年度增加166萬噸，增幅12.8%。臨近春播，産區農戶售豆意願增強，補貼政策支持下企業收購積極性提高，大豆市場購銷開始活躍，價格穩中有漲。受阿根廷大豆減産影響，本年度全球大豆供需從寬松向平衡轉化，國際大豆價格重心有所上擡。目前市場高度關注中美貿易摩擦問題，但正值南美大豆集中上市季節，近期國内大豆進口供應預計基本正常，後續發展及其對本年度市場供需形勢的影響有待進一步觀察。2017/18年度，進口大豆到岸稅後均價每噸3250-3450元;國産大豆銷區批發均價區間每噸4175-4375元。本月對市場價格的預測與上月保持一緻。

棉花：本月預測，2017/18年度，中國棉花播種面積為3350千公頃，單産為每公頃1758公斤，總産量為589萬噸，維持上月預測不變。雖然2月份中國棉花、棉紗進口量明顯下滑，但中美貿易摩擦可能推高後期進口，因此暫維持年度棉花進口量110萬噸的預測值不變。紡織服裝出口回暖，紡織企業訂單充足，棉花需求平穩，棉花消費量維持822萬噸的預測值不變。

儲備棉輪出啓動，成交活躍，新年度國内棉花供應充足，預計2017/18年度國内3128B級棉花年度均價保持在每噸14500-16500元區間運行。預計Cotlook A指數年度均價仍會在每磅75-90美分區間。

食用植物油：本月預測，2017/18年度，中國食用植物油産量2787萬噸，與上月預測值持平。3月份以來，全國主要産區熱量充足、水分條件良好、光照适宜，利于油菜現蕾、抽薹及開花。江淮、江漢、江南部分地區因階段性降水導緻土壤過濕，部分田塊誘發菌核病等病害，由于發生面積較小且防治及時，對生産影響總體不大。本月維持油菜籽單産及總産預測值不變。中國食用植物油進口量573萬噸，較上月預測值調減30萬噸，主要是棕榈油進口量調減。受豆棕價差較小以及主要貿易國出口政策調整等因素影響，棕榈油進口量預測值調減至355萬噸。中國食用植物油消費量為3356萬噸，與上月預測值保持一緻。

食糖：2017/18年度中國食糖生産進入尾聲，甜菜糖廠已全部收榨，甘蔗糖廠除雲南省外，其他省(區)大部分糖廠已收榨。據中國糖業協會統計，截至3月底，2017/18年度全國已累計産糖954萬噸，比上年度同期增加92萬噸，增幅10.6%;累計銷糖394萬噸，比上年度同期增加22萬噸，增幅5.8%;累計銷糖率41.3%，比上年度同期放緩1.9個百分點。

3月份，甜菜種植工作陸續展開。内蒙古甜菜糖廠開始給農戶發放種子，新疆農戶開始進行前期種植準備。雲南缺乏有效降雨，有幹旱迹象，後續關注對甘蔗種植及出苗影響。

本月預測，2017/18年度中國食糖産量1025萬噸，比上月預測調低了5萬噸，主要是由于廣西甘蔗出糖率下降，甘蔗産量下調。食糖産量下調擴大了産需缺口，但是，近期國際糖價創出兩年半新低，憂慮國際市場壓力傳導，市場信心不足。後期，需密切關注國際糖價的走勢及其對國内糖價的影響;同時，要進一步關注相關政策等因素的影響。本月對食糖價格等指标暫不作調整。

來源：農業部市場預警專家委員會

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