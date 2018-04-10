2008-2017年内需對中國經濟增長年均貢獻率超100%

據統計局網站10日消息，近年來，世界經濟深度調整，不穩定不确定因素增多，在複雜嚴峻的環境下，中國經濟仍實現了中高速增長，内需在其中發揮了決定性作用。據統計核算，2008-2017年，内需對經濟增長的年均貢獻率達到105.7%，超過100%。其中，貢獻率最高的年份為國際金融危機沖擊最為嚴重的2009年，内需對經濟增長的貢獻率達到142.6%;貢獻率最低的年份為世界經濟回穩的2017年，貢獻率也達到90.9%。

居民收入保持較快增長，消費升級勢能持續增強。2013-2017年，全國居民人均可支配收入年均增長7.4%，高于同期GDP增速0.3個百分點，居民消費加快升級，醫療保健和教育文化娛樂等支出保持兩位數增長。

2017年，最終消費支出對經濟增長的貢獻率為58.8%，比2007年提高13.5個百分點，成為經濟穩定運行的“壓艙石”。與此同時，有效投資穩步擴大，在培育新興動能、改造傳統動能和補齊民生短板等方面持續發力，既利當前又惠長遠，對優化供給結構、促進供需平衡發揮了關鍵作用。2017年，高技術制造業投資比上年增長17%，社會領域投資增長17.2%，增速分别比固定資産投資(不含農戶)快9.8和10個百分點。

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