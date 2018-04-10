樂視網估Q1虧損3.1億元人民幣，深交所詢問賈躍亭與睿馳汽車關係

【財訊快報／陳孟朔】風波不斷的中國樂視網 (陸股代碼 300104) 週一晚間發出的公告顯示，受關聯方資金緊張、流動性風波的持續影響，公司聲譽和信譽度仍陷於較嚴重的負面輿論旋渦中，預計第一季虧損約 3.1 億元人民幣(下同)。此外，公司也收到深交所詢問函，要求核實說明第一大股東賈躍亭及其關聯方與睿馳汽車的關係。公告顯示，2018 年第一季，該公司廣告收入、終端收入等年比皆大減；而去年同期公司獲利 1.25 億元。



路透報導，樂視網表示，由於公司所處行業特點，除正常運營成本 (如 CDN 費用、攤提費用、人力成本等) 支出外，公司報告期融資成本未明顯下降。目前，公司正大幅壓縮各項成本，積極與相關金融機構協商貸款展期並努力解決面臨的經營困難和資金壓力。



深交所當日給樂視網下發詢問函，要求其核實說明賈躍亭及其關聯方與睿馳汽車的關係，包括但不限於股權、協議控制或其他關係，與睿馳汽車的股東、董事、監事、高管及其關聯企業的關係。同時，該公司也需說明賈躍亭及其關聯方對睿馳汽車的投資款項、睿馳汽車土地拍賣款項的資金來源，並說明上述資金與公司關聯方應收款項是否存在關係。要求結合賈躍亭及其關聯方對公司的欠款情況、對上述事項的核實結論，說明對賈躍亭及其關聯方追討債權已採取的具體措施以及後續計劃。



停牌逾九個月並宣布重組失敗後，樂視網股票自 1 月 24 日起復牌，隨後出現連續 11 個跌停，週一收高 1.56% 至 4.57 元，今年迄今暴跌 70.19%，2 月 14 日觸及的 4.01 元為波段低點所在。







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