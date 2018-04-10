滬深港通研擴每日交易額度

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A股將於6月分階段被納入MSCI新興市場指數(入摩)，在指數調整(Rebalancing)當日，A股交投很可能急增，機構投資者要追貨購入A股時，或受互聯互通的每日額度所限制。消息指出，當局有意研究擴大使用額度，曾提出至少兩個方案，包括在指數重整時短暫擴容，或永久性擴大額度(覆蓋南向及北向交易)。業界雖認為未有急切需求，但對擴容表示歡迎，以應付更多新經濟公司和A股「入摩」帶來的新增成交。 短暫或永久放寬未敲定 自從「滬港通」於2014年11月17日啟動後，中港兩地股份互聯互通除了受限於合資格股份名單外，還設有每日交易額度：內地投資者可經上海買賣105億元(人民幣.下同)額度的港股；反之，香港及國際投資者則可每日買賣最多130億元的A股。初期「港股通」曾設總額度2500億元的限制(滬股通總額度則為3000億元)，直至2016年8月16日監管機構宣布啟動「深港通」時，同步宣布即日取消總額度限制，惟保留每日額度，權充「煞車掣」，以免市場過熱。而當時新設的「深港通」，同樣有每日南向105億元、北向130億元的交易額度限制，自此互聯互通每日額度較最初開通時已倍增。 事實上，除了2015年4月8日及9日南向每日交易曾用爆額度外，絕大部分時間額度都未有用盡。從「滬港通」推出之時，監管機構已預告將根據情況調整投資額度。 據了解，監管機構曾研究不同的擴容方案，以配合市場發展，包括是否在指數調整的一段時間擴大每日額度，或永久性擴大每日額度。有參與討論的人士直言，短暫開放的方案做法較複雜，而即使永久擴大額度，實際交易金額增加亦有限，料不會對金融體系造成不穩定，但最終方案仍待敲定。 港交所(00388-HK)發言人回應，指過去一直有研究優化滬深港通機制，現階段未有任何公布。發言人又說，留意到市場關注A股「入摩」時互聯互通機制運行的情況，交易所會致力保持機制有效及暢順。 迎A股入摩 方便基金換馬 對部分被動基金而言，雖然目前投資額度暫時足夠，但仍希望盡快加大額度，擔憂萬一A股「入摩」時，指數重整當日買賣A股受額度限制，基金將無法調整投資組合。 不過，亦非全數機構投資者渴求擴容，因MSCI商討納入A股已討論了一段長時間，首階段納入指數的A股，佔MSCI新興市場指數權重僅0.73%，相信現有交易額度依然足夠應付所需。 立法會議員(金融服務界)張華峰表示，擴大互聯互通交易額度，可預備迎接同股不同權、未有收入的生物科技公司上市而增加的成交量，對香港市場是好事，他相信額度起碼要增加一倍才有意義。投資基金公會行政總裁黃王慈明亦稱，業界會歡迎互聯互通擴容。 擴大額度是否必然會催谷成交？交銀國際研究部主管洪灝指出，互聯互通每日額度鮮有用盡，擴大額度用處不大，反而增加合資格股份名單更有幫助。他又認為，MSCI納入A股的話，國際資金北上的需求較殷切，但剛開始時擴容的意義不大。 互聯互通的額度是以淨買入計算，一旦額度用盡，新的買盤將被拒絕，但仍然接受沽盤，因此部分日子會出現「港股通」的內地資金使用度超越105億元限額，被視為內地客大手沽售港股。(信報)