藍思科技(300433-CN)一季度業績預計下降逾50%

藍思科技(300433-CN)4月10日早間披露一季報業績預告，歸屬于上市公司股東的淨利潤比上年同期下降60%-50%，盈利8,823.19萬元-11,028.99萬元。

公司表示，2018年第一季度，消費電子産品市場需求整體較為疲軟，下遊終端品牌客戶紛紛采取加速去庫存的策略。根據工信部旗下中國信息通信研究院發布的數據顯示，2018年1-3月中國智能手機出貨量同比下滑27%。為适應市場變化及新需求，華為、OPPO、VIVO、小米等各大國産品牌在3月份集中發布并量産了多款中高端新機型，其中有多款采用了前後蓋雙面玻璃、3D曲面玻璃的外觀設計，對公司産品提出了大量需求。但由于新産品量産時間點較晚，且在報告期内總體處于良率爬坡的起始階段，因此對報告期内的業績貢獻有限，公司新、老款産品的産銷量未達預期。而随着新産品良率不斷提升及消費電子行業逐漸轉入旺季，將有利于公司上半年經營業績同比明顯改善。

此外，報告期内人民币兌美元匯率出現了較大幅度升值，匯兌損益侵蝕了公司部分利潤;由于公司規模迅速擴大及一線生産員工數量同比增加，與之相關的固定資産折舊、員工工資等成本開支顯著增長;報告期内，公司堅持對新産品、新技術、新工藝等較高的先行研發投入，對老生産線進行了技術改造及現場管理模式調整，為市場需求由淡轉旺提前做好了準備。

報告期内，非經常性損益對當期淨利潤的影響約為8,461. 24萬元。

來源：中國證券網

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