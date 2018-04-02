美大豆農民告訴川普：支持你 但別讓我們成為貿易戰的犧牲品

美國川普政府挑起的中美貿易摩擦引發美國大豆市場憂慮，美國大豆出口委員會 (U.S． Soybean Export Council) 在最新公佈的一份報告中提出，如果中方以關稅回應美方的關稅制裁，美國對華大豆出口有可能暴跌 71%。

美方宣佈將對中國對美出口的商品大規模徵稅，稅率高達 25%，且涉及徵稅的中國商品規模將達 600 億美元。自此之後，美國農業界就密切注視中方的反制措施，其中最焦慮的就是大豆生產商。

目前中國是美國大豆的第一大出口市場，美國約有 62% 的大豆銷往中國。一財網報導，美國大豆出口委員會委託美國普渡大學的 2 位農業經濟學家泰勒 (Wally Tyner) 和塔河博 (Farzad Taheripour) 利用普渡全球貿易分析專案 (GTAP) 模型計算出了中方對美國大豆徵收 10-30% 關稅的不同情景。

比如，在中方對美徵收 10% 反制關稅的情況下，美國對華大豆出口將下降 33%；美國總體對外大豆出口將下降 18%；美國整體大豆產量則將下降 8%。

在中方對美徵收 30% 反制關稅的情況下，美國對華大豆出口將暴跌 71%；美國總體對外大豆出口將下降 40%；美國整體大豆產量將下降 17%。

相應地，來自中方的關稅將令美國大豆價格下跌 2-5%。泰勒表示，目前美國大豆的貿易尚未受到太大影響。如果中方決定對美反制，這一狀況立刻就會改變，而全面升級的貿易戰對雙方都有害，其中在美國方面就會對美國經濟造成每年 17-33 億美元的損失，中國方面，由於大豆進口對中國國內經濟非常重要，中方也將面臨損失。

美國商務部長羅斯日前接受採訪時表示，中國必須付出高價，才能讓巴西、阿根廷這樣的國家改替中國生產大豆，而這將讓中國面臨更高成本。

不過，巴西和阿根廷等地的大豆生產商正在緊密觀測中美貿易摩擦，並且提出了巴西大豆比美國大豆性價比更高的理論，其原因在於巴西大豆含有更高的蛋白質。

美國大豆和玉米諮詢公司 (Soybean & Corn Advisor Inc) 總裁可多尼爾 (Michael Cordonnier) 表示，這是因為當地在大豆成熟期間的溫度較高，這和美國阿肯色州大豆的蛋白質含量要高於美國其他州的道理是類似的。

根據美國大豆出口委員會的資料，美國大豆的平均蛋白質含量是 34.1%， 巴西大豆的平均蛋白質含量則在 38% 以上。可多尼爾說：「每 1% 蛋白質含量的不同都是一個很大的差距。」

根據美國農業部的資料，巴西和阿根廷在國際大豆市場的地位正在上升：兩國的產量較 10 年前增加了 50%，兩國 2017 年度的預期產量為 1.6 億噸，其中巴西有望達到 1.13 億噸，增至 10 年前的 1.8 倍，並與居全球產量首位的美國大豆產量的差距縮小至 650 萬噸。

美國大豆農民的憂慮不在話下，他們透過媒體廣告 (尤其是川普必看的福克斯等電視頻道) 向川普政府呼籲，別犧牲農民利益打中美貿易戰。

印第安那州農民 Brent Bible 在一個 30 秒的廣告中說：「我支持川普政府，但我對目前在貿易和關稅方面的行動很擔憂。實際上，中國是大豆的第一大顧客，這令我們十分脆弱。我們所有人的農場將成為貿易戰中的犧牲品。」

中國外交部發言人陸慷在 3 月 30 日的例行記者會上則說，美國國內因擔心美國政府單邊主義措施導致中美貿易關係惡化的，還遠遠不止農產品行業，還有很多其他領域和行業。