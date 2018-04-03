中國回擊美國報復性關稅 為何獨漏大豆殺手鐧？

4 月 1 日午夜，中國宣佈對進口自美國的 128 項產品加征 15% 或 25% 的關稅，其中大部分是農產品，包括水果、豬肉等，但卻獨漏川普的致命傷 -- 大豆。

中國是美國大豆的最大買主，美國 62% 的大豆出口目的地都是中國，金額約 124 億美元，而中國消費的大豆超過 1/3 來自美國。根據美國大豆出口委員會最近公佈的一份報告指出，如果中國以關稅回應美國的關稅制裁，美國對華大豆出口可能暴跌 71%。

既然殺傷力強，中國為何還不對大豆動手？

商務部研究院國際市場研究所副所長白明對中新社「國是直通車」說，大豆雖是中國對美貿易反制的「重量級武器」，但大豆也是中國的剛性需求，拿大豆開刀是「傷敵一千自損八百」，中國會慎重出手。

具體而言，中國除了要考評估限制大豆進口給美國造成的損害外，還要考慮此舉會給中國大豆供應造成多大的缺口，用什麼替代品彌補缺口，能否實現大豆進口多元化，大豆短期內漲價會否推高飼料價格，進而引發通膨等多方面問題。

白明認方，在此情況下，即使真要打出「大豆牌」，中國也會注意把握力度和節奏。實際上，大豆相當於中國與美國就避免貿易戰進行談判時的籌碼，「與其真使出這一武器，不如讓它發揮威懾作用更有效」。

歸根結底，中國實行貿易反制的目的是要讓美國認識到貿易戰的嚴重後果，把中美經貿關係拉回正常軌道。若能「不戰而屈人之兵」，雙方重回談判桌前，自然是好事。

此外，《金融時報》報導，北京將大豆留作備胎手段，避免對美國農民造成重大衝擊，這些人有很多居住在川普的票倉州。

瑞穗證券首席經濟學家沈建光表示，打擊大豆等農產品，雖然單價不高，但影響群體廣泛，而且美國農場主是川普的重要選民，可以直接影響他的選民基礎。