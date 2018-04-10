歐洲央行預測歐元區經濟將保持強勁成長，但仍存在不確定性

【財訊快報／周鈺敏】彭博社報導，雖然歐洲央行行長德拉吉對歐元區經濟成長前景抱持信心，但他同時指出，央行對推動通膨的主要驅動因素仍不確定。德拉吉在歐洲央行週一公布的年度報告中表示，歐洲央行預計經濟擴張步伐在 2018 年保持強勁。然而，儘管歐洲央行對通膨在中期內接近目標依然有信心，但經濟仍存在不確定性。



因此，德拉吉表示歐洲央行將維持「耐心、堅持和謹慎」的政策立場。央行管理委員會近期正在討論何時以及如何撤回非常規貨幣政策，並預計將在 9 月以後停止資產購買，下一次政策會議日期為 4 月 25-26 日。



近期出現一連串歐元區數據顯示經濟成長趨於放緩，經濟活動和零售銷售指標遜於經濟學家預期，投資者信心亦下滑。歐元區最大經濟體德國的下滑趨勢尤其明顯，2 月份出口和工業生產指標都大幅滑落。



雖然央行對經濟前景充滿信心，但德拉吉表示，官員已經意識到，在等待通膨壓力上升問題上需要保持耐性。低失業率對價格壓力沒有太直接的影響，央行年報稱最近研究顯示，衡量這種關係的模型傾向於高估通貨膨脹率。



歐洲央行也批評了歐元一些成員國的財政狀況，稱其中有些成員國仍處於「次優」狀態。決策者經常強調，政府應該利用歐洲央行仍然寬鬆的政策所提供的機會窗口，來改善狀況並實施結構改革。







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