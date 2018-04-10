橋水Dalio：貿易戰、網路戰、資本戰甚至實戰的機率皆提升

橋水基金創辦人 Ray Dalio 周一在 Linkedin 發部落格表示，他認為在現今社會，人們不能忽視地緣政治的發展，因為這將影響市場和經濟，有鑒於最近發展情況，他認為貿易戰、資本戰、網路戰以及甚至實戰的機率皆有提升。

Dalio 同時在文中澄清，他不是認為很有可能會發生戰爭，他也不確定他的評估是否正確，但以現在情況來看，發生各種戰爭的機率已提升。

Dalio 提及美國總統川普在 5 日做的決定，川普考慮對 1000 億美元的中國進口商品額外加徵關稅，中國則揚言要進行報復，中美貿易緊張局勢持續升溫。川普將關稅範圍進一步提升的舉動，與 Dalio 原先預期貿易紛爭會慢慢退去不同，此為他認為發生戰爭的可能性將提高的原因之一。

Dalio 指出，川普的決定讓他很驚訝，他一直認為貿易緊張的局勢會減緩，因為中國人很喜歡貿易協議，而有很多方式，可以使雙方達成好的協議，然而現在大眾看到的為雙方公開的鬥爭。

Dalio 指出，目前的發展情況與 1930 年代的全球政治環境類似，貨幣化、新技術開發和更開放貿易使貧富差距增大，而保護主義抬頭，此外，出現民粹主義的領導者，在內部和外部面臨衝突時，外部衝突有助於民粹主義領導者。

他寫道：「從我對民粹主義的研究中，我學習到，當一個領導人為民粹主義者時，所要觀察最重要的事情就是衝突，如果左派右派之間的衝突增加，那們執行效率會下降，而如果國家之間的衝突增加，那麼會產生國際緊張局勢，那麼各種形式的戰爭發生可能性將提升。」

Dalio 解釋資本戰的意思，為當一個國家使用其擁有的資產當武器，例如債券等，給其對手造成痛苦，這種情況可能比貿易戰更糟糕。

他指出，人們認為美國在貿易戰中具有優勢，因為美國貿易逆差數字很大（因此貿易戰對它的好處更多），然而另外一方面來看，中國也可以說他們在資本戰中將具有優勢，因為中國購買許多美國債，在這部分的逆差更大。

在面臨地緣政治變化時，Dalio 表示管理資金的要點為，找出優勢和缺口在哪裡，投資組合要更具流動性 (零活性) 和多元性 (不使風險集中)。