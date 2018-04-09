馬雲重申：國際貿易停止時就是戰爭開始時

摘要：作為中概股中當之無愧的「龍頭」，中國企業「走出去」的代表，阿里巴巴和作為阿里董事局主席的馬雲，已經多次表態「完全相信自由貿易」。「中國一定會更加開放，因為我們在貿易中需要進口更多。」

繼 2 月表態之後，阿里巴巴創始人馬雲今日在博鰲論壇上重申其力挺國際貿易的堅定立場，稱「貿易停止的時候，戰爭就開始了。」

據騰訊一線，在博鰲亞洲論壇 2018 年年會第一天（4 月 9 日）馬雲對話拉加德晚宴上，馬雲再次就美國總統川普近期主動挑起的對華貿易戰，講述了自己的見解。

中國一定會更加開放，因為我們在貿易中需要進口更多。

「自由貿易」的篤信者馬雲

作為中概股中當之無愧的「龍頭」，中國企業「走出去」的代表，阿里巴巴和作為阿里董事局主席的馬雲，已經多次表態「完全相信自由貿易」。

今年 1 月的達沃斯論壇上，馬雲就曾在演講中指出，「貿易是解決戰爭的方式，而並不是引起戰爭的原因。」

2 月，在澳洲墨爾本啟用阿里澳洲總部時，馬雲更直言，「如果貿易停止了，那戰爭也就爆發了。」

全球化的倒退只會導致麻煩。我們必須積極證明貿易有助於人們溝通。我們的貿易應當具有公平性，透明性和包容性。

這一觀點今天在博鰲論壇上，再一次得到了馬雲的着重強調。

去年 9 月，馬雲受聯合國邀請，出任聯合國貿易和發展會議青年創業和小企業特別顧問，並與世貿組織及聯合國貿易和發展會議就數字經濟特別論壇合作。通過電子全球貿易平台推動更多人參與全球貿易、保證這一次的技術革命會帶來更多的工作機會，也一直是儼然「商人外交官」的馬雲所提倡的。

去年年初，馬雲曾與川普會談時表示，要讓 100 萬美國小企業入駐自己的平台。關於川普說中國「竊取」了美國的工作機會，馬雲接受 CNBC 採訪時回答稱，中國並沒有奪走美國的工作崗位，中國還創造了許多工作職位。

『新聞來源／華爾街見聞』