〈Q2投資看這裡〉不怕美中貿易戰 法人點名科技與金融股有看頭

美中貿易戰問題再度浮上檯面，成為近期影響台股走勢的主要變數，加上第二季向來為產業淡季，一但市場出現任何訊息，皆可能影響投資信心與指數走勢。展望第二季投資布局，法人看好科技廠營運可望淡季不淡，金融股則有獲利提升利多加持。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股從前波高點至今，有出現頭肩底型態，目前處右肩位置，若能突破站穩 11000 點頸線位置，對台股後市有正面助力。而若從外資期權部位來看，多單若能持續增加，可預期至 4 月 18 日結算前，應可先正面看待台股。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，目前台股處空窗期，短線走勢仍視國際市場臉色，建議投資人做好風險控管，降低消息面帶來的波動風險；另外要留意的是，進入第二季作夢行情結束，盤面將回歸基本面，企業業績以及上市櫃企業公布 3 月營收與第一季季報，預期財報績優生將成市場資金焦點。

展望第二季，廖哲宏表示，仍看好科技股，預期產業將可淡季不淡；此外，因應新會計準則將於明年上路，金融股可望於今年上半年提前認列資產，有助推升獲利。而傳產股則有穩定殖利率，也具吸引力。

廖哲宏認為，美中貿易戰不確定性將拉抬全球市場波動，不過全球景氣持續擴張，加上科技創新能力，仍可望推動 2018 年股市動能，操作上仍應以主動式選股入市，追求成長為主。