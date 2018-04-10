美國制裁重創俄羅斯，富豪資產一天縮水高達160億美元

【財訊快報／陳孟朔】美國 6 日對俄羅斯端出號稱史上最嚴厲制裁後，4 月 9 日這一天，對俄羅斯富豪來說將會是個「心痛又傷財」的一天。彭博報導，在美國上週宣布實施制裁之後，俄羅斯富豪們綜合資產淨值 9 日一天損失 160 億美元，過去一年的努力一天內就化為烏有。



彭博億萬富豪指數上榜的 27 位俄羅斯大亨中，有 26 人身家縮水。首當其衝的是西伯利亞鎳業大亨 Vladimir Potanin，財富損失 22.5 億美元。盧克石油 (Lukoil) 執行長 Vagit Alekperov 財富減少 13.7 億美元，Renova Group 的 Viktor Vekselberg 損失 12.8 億美元。



川普政府上週宣布實施制裁，報復俄羅斯干涉 2016 美國大選，Vekselberg 即是受制裁的 7 位俄羅斯大亨之一。



同在被制裁之列的 Oleg Deripaska 週一損失 9.05 億美元，其財富在過去兩個交易日縮水超過 20 億美元。其損失源於他的工業集團 En+ Group Plc，根據倫敦股票交易所數據顯示，該股股價自 4 月 5 日以來暴跌 54%。透過 En+，Deripaska 擁有俄鋁一半股權，而這家鋁業巨頭也是遭到制裁對象。



同日，以盧布計價的俄羅斯 MOEX 指數大漲 8.3%，為四年來最大跌幅；以美元指數的 RTR 指數狂瀉 11.44%，盧布兌美元盤中大貶逾 4%，失守 60 盧布整數支撐。



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