美前商務部長表示，中美貿易戰一觸即發，理應反思WTO制度

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，美國前商務部長 Carlos Gutierrez 表示，中美貿易戰一觸即發，有理由反思世界貿易組織 (WTO) 制度。曾在喬治. 布希 (George W. Bush) 政府擔任商務部長的 Carlos Gutierrez 指出，中美貿易戰看來並非不可能，且有可能導致全球經濟秩序洗牌。



Carlos Gutierrez 在博鰲論壇期間接受彭博電視台採訪時表示，在我們已經挑起貿易戰之後如何阻止貿易戰呢，就像所有戰爭一樣，戰後世界會不一樣。若中美衝突持續下去，可能會出現今天無法預見的世界經濟新秩序。



目前擔任 Albright Stonebridge Group 聯席主席的 Carlos Gutierrez 表示，貿易戰沒有贏家，全部都是輸家。世貿組織旨在防止這種情況發生，因此不得不重新思考整個國際模式。



Carlos Gutierrez 指出，中國現在是一個更加自信的國家，不會聽命美國總統川普。中國國家主席習近平正處於權力的巔峰，他不會讓自己看起來任人擺布。



Carlos Gutierrez 還表示，目前中美兩國之間沒有磋商，商討可能僅限於一些個人之間。目前看來，我們正走向貿易戰。



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