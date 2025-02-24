川普團隊：俄烏和平協議後 美企有望重返俄羅斯市場

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-24 21:26

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美國總統川普的特使 Steve Witkoff 周日 (23 日) 表示，如果俄羅斯與烏克蘭達成和平協議，美國企業可能會重返俄羅斯市場。此番言論暗示，在特定條件下，美國可能放寬對俄羅斯的經濟制裁。

Witkoff 在接受 CBS 新聞節目「Face The Nation」採訪時表示：「顯然，如果我們達成和平協議，大家會期望美國公司能夠回來並在那裡開展業務。我認為，所有人都會相信，這將是一件積極的好事。」

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美國財政部長 Scott Bessent 也表示，如果俄羅斯願意就結束在烏克蘭的戰爭進行談判，美國可能會減輕對俄羅斯的制裁。

Bessent 對媒體表示：「這會是一個非常好的描述。」 這顯示美國可能願意根據俄羅斯在烏克蘭問題上的合作程度，調整其制裁政策。

據報導，美國正接近達成烏克蘭與俄羅斯之間的和平協議。Witkoff 表示，任何潛在的協議都需要雙方在領土和經濟上做出讓步。Witkoff 表示：「你們會看到雙方都有讓步。而這正是總統最擅長的。他將人們聚集在一起。他讓他們明白，通往和平的道路是透過讓步和達成共識。」

Witkoff 建議，2022 年在伊斯坦堡達成的協議可以作為未來烏克蘭與俄羅斯之間和平條約的基礎。

2022 年 3 月下旬，在俄羅斯全面入侵烏克蘭後不久，烏克蘭和俄羅斯在土耳其伊斯坦堡舉行了一系列談判。產生的公報概述了和平協議的潛在條款，包括烏克蘭採取中立地位並放棄加入北約的意願、限制烏克蘭的軍事力量、西方對烏克蘭的安全保障、在 10-15 年內談判克里米亞的地位，以及允許烏克蘭申請加入歐盟。

雖然這些談判被視為潛在的突破，雙方據報導都考慮做出重大讓步，但它們並未達成最終協議，並於 2022 年 5 月停止。

川普一直敦促俄羅斯和烏克蘭總統共同努力結束戰爭。與此同時，川普曾表示烏克蘭「根本不應該發動」戰爭，但在之後又改口稱俄羅斯確實入侵了烏克蘭，這引發了許多批評。