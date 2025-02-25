歐盟通過對俄第16輪制裁 喜劇演員也被列入黑名單

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-25 09:30

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在烏克蘭戰爭滿 3 年之際，俄羅斯外交部長拉夫羅夫周一（24 日）表示，只有在談判取得符合俄羅斯利益結果的情況下，俄羅斯才會同意停戰。

據《法新社》報導，拉夫羅夫周一表示：「總統（普丁）已明確表示，我們準備與烏克蘭、歐洲以及任何願意出於善意幫助實現和平的代表談判。」

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「然而，只有當這些談判產生堅定、可持續的結果，且符合俄羅斯聯邦的利益時，我方才會停止敵對行動。當然，必須考慮到地面上的現實情況。」拉夫羅夫說。

本周一是烏克蘭戰爭爆發三周年，這場戰爭正面臨開戰以來最重要的轉折時刻。

上周美俄兩國高階官員在沙烏地阿拉伯首都利雅德就結束烏克蘭戰爭展開了第一輪會談。由於烏克蘭和歐洲均未被邀請參加此次會談，引發他們強烈反應，歐洲領袖擔心被邊緣化。

美俄代表將於周二在沙國舉行第二輪會談，白宮稱，本周有望與俄羅斯達成協議。

就目前消息來看，川普政府幾乎同意了俄羅斯提出的所有主要要求。川普此前公開聲稱，他認為烏克蘭加入北約（NATO）「不切實際」，也不太可能收回所有領土。

莫斯科要求的是：烏軍投降，基輔完全或部分地讓出五個地區；烏克蘭宣布不加入北約，並且有一個主張「去納粹」的新政權。