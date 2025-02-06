沙烏地阿美大幅提高對亞洲的阿拉伯輕質原油官方價格

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-06 15:10

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由於中國和印度需求不斷增長，以及美國制裁擾亂俄羅斯供應，石油出口商沙烏地阿美 (Aramco) 大幅提高了 3 月份對亞洲買家的原油價格。

據《路透》報導，沙烏地阿美將旗艦產品阿拉伯輕質原油的官方售價 (OSP) 提高了 每桶 2.40 美元至 3.90 美元，高於阿曼 / 杜拜基準平均價格。這也是自 2022 年 8 月以來最大的漲幅。其他媒體報導指出，這一漲幅高於貿易商和煉油商預期的 2 美元漲幅。

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其他地區價格上漲

沙烏地阿美也大幅提高了對所有其他地區 3 月份的出貨價格。對西北歐和地中海地區的買家，所有原油品級的價格均上漲了每桶 3.20 美元；對美國的售價則提高了每桶 10-30 美分。

銷往亞洲的部分：

超級輕質原油： 上漲 2.10 美元至每桶 4.35 美元

特輕質原油： 上漲 2.40 美元至每桶 3.9 美元

輕質原油： 上漲 2.40 美元至每桶 3.9 美元

中質原油： 上漲 2.50 美元至每桶 3.25 美元

重質原油： 上漲 2.60 美元至每桶 2.1 美元

美國制裁與亞洲需求

1 月 10 日，前美國總統拜登政府對俄羅斯生產商、油輪和保險公司實施了新的制裁，進一步收緊了全球石油供應，並限制了船隻的供應。作為回應，中國和印度的煉油商紛紛尋找替代貨物，推動阿曼和杜拜原油的現貨溢價達到自 2022 年 11 月以來最高。

由於美國對俄羅斯石油的嚴厲制裁，亞洲煉油商爭相購買替代貨物。中東地區的原油在地理位置和質量上最接近，導致該地區原油相對於其他國際基準的溢價揚升。

亞洲的煉油利潤率最近也有所改善，此前一些加工商削減了產量，這也有助於證明價格的大幅上漲。