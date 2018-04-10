漢來Q1營收年增7.65% 清明連假＆母親節檔期有望推升Q2營收

漢來 (1268)3 月營收 2.79 億元，月減 28.08%，年增 13.21%；累計第一季營收 9.79 億元，年增 7.65%。漢來指出，第一季業績表現亮眼，主要受惠於去年底展店的新店效益，台中、台南名人坊業績超越預期，另 3 月份春酒市場持續發酵，拉升漢來國際宴會廳業績成長。第二季受惠 4 月清明連假效益及 5 月母親節檔期，可望繼續推升營收，為集團營運再添動能。2018 年 4 月上旬就迎來 5 天連假，漢來表示，清明連假家庭客、大宗訂位明顯增加，盛況不輸春節假期。其中漢來海港因具備各種不同年齡層的多元料理選擇，CP 值高最受家族聚餐青睞。另外，去年底開始展店的中餐品牌名人坊及漢來軒，均備有 4-6 間包廂，符合宴客市場需求，5 月母親節訂位已達八成。



為持續提升餐飲品質，保持品牌的活力與新鮮感，漢來連續 4 年邀請國際名廚客座交流，今年 4 月將邀請來自東京甜點名店 Les annees folles 的知名甜點主廚菊地賢一來台客座，與漢來海港甜點主廚共同交流，此外，今年 10 月也預計邀請義大利歷史最悠久的米其林二星餐廳主廚 Massimiliano Mascia 來台客座。



展望 2018 年，漢來看好營運動能滿載，拓店計劃仍將持續並集中在下半年；集團品牌店數僅次於漢來海港的漢來蔬食，預計今年再開出至少 1 家，總店數即將來到全台 7 家、大陸 1 家的規模，而包括漢來海港、漢來上海湯包及另一全新品牌也在規劃當中，預計將在今年陸續加入集團營運。海外展店計劃則有與泰國集團合資合作的第一家大型海港自助餐廳，可望第四季在泰國曼谷開出。







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