餐飲股Q1成績亮麗 漢來美食、六角季營收創新高

餐飲集團陸續公告第 1 季合併營收，漢來美食 (1268-TW) 和六角 (2732-TW) 率先宣布繳出亮眼成績單，二大業者均創單季新高，漢來美食單季營收達 9.79 億元，年增 7.65%，六角為 7.93 億元，年增幅更高達 50.81%。

六角說明，第 1 季茶飲淡季業績持續衝高主要是因「Chatime 日出茶太」持續拓展歐美和其他亞洲市場，並與泰山企業合作推出包裝飲料，打入國內 1 萬多家超商通路，再加上併入中國杭州瑞里的業績挹注。

「Chatime 日出茶太」第 1 季在法國巴黎、澳洲伯斯、英國倫敦、阿曼蘇丹、日本銀座、橫濱和韓國大邱陸續展店，尤其進軍法國春天百貨和香榭大道，讓品牌知名度更高。

另一方面，六角併購中國杭州瑞里效應顯現，瑞里旗下「黑泷堂」和「果麥」等知名茶飲品牌貢獻營收，帶動 3 月達 2.74 億元，月增 19.03%、年增 43.63%，創歷史次高，僅次於今年 1 月，因此第 1 季業績成長幅度相當高。

漢來美食同樣在積極展店下，維持強勁的成長動能，目前總店數已來到 40 家，其中台灣 36 家、中國 6 家，旗下共有 15 個品牌。

展望後市，漢來美食表示，今年將與泰國 CP Group 合作採合資方式於曼谷開出集團第 10 家「漢來海港」餐廳，預計 10 月開幕，而其他品牌也正伺機往北部拓點，展店動能無虞。

六角則指出，隨著氣溫攀高，茶飲市場逐漸邁入消費旺季，預料 Chatime 日出茶太加上今年新併入的黑泷堂和果麥在中國一線城市的持續展店，推升後市業績可期。

漢來美食股價日 K 線圖。