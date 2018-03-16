漢來美食去年獲利創高 漢來海港餐廳將揮軍曼谷

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (16) 日公布 106 年財報，全年稅後純益 2.65 億元，年增率 5.6%，並創獲利新高，每股純益(EPS)7.47 元，其中，第 4 季單季稅後純益 9070 萬元，創單季新高，EPS 2.44 元，展望後市，漢來美食確定今年將與泰國 CP Group 合資在曼谷開出漢來海港餐廳，國內漢來海港三代店也將登場。

漢來美食去年第 4 季加速展店，包括在台中、台南陸續開出漢來上海湯包、漢來軒粵菜、漢來蔬食和名人坊等共 4 個品牌 5 家分店，為集團營運再添柴火，進入 2018 年，累計前 2 月合併營收 7.01 億元創同期新高，年增 5.59%，展店效益持續發酵。

漢來美食說明，國內正積極尋找合適的機會展店，而在國外布局腳步並不停歇，今年將與泰國 CP Group 合作，採合資方式於曼谷開出漢來海港餐廳，將大型自助餐的經營經驗複製到泰國。

漢來海港餐廳是漢來美食旗下吸客力最強大的品牌，台北兩家據點自開幕以來至今仍是一位難求，為持續拉升國內消費者熱愛自助餐的需求，漢來海港餐廳將開出全新概念的第三代漢來海港。

另一方面，漢來美食旗下名人坊和漢來上海湯包也將繼續展店，漢來美食總經理林淑婷強調，今年除既有品牌的深化，仍將針對市場主流的餐飲業態自建品牌或代理國際品牌來台，樂觀看未來成長動能無虞。

截至今日，漢來美食總店數達 40 家，其中台灣 36 家、中國 6 家，旗下共有 15 個品牌。