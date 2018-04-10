雃博全年拚成長2位數 新品第2季出貨 下半年動能加溫

醫材廠雃博 (4106-TW) 總經理李永川今 (10) 日表示，公司自有品牌呼吸面罩已突破大廠專利布局，下半年將可正式推出，加上第 2 季起有氣墊床及陽壓呼器治療器將陸續上市，可望挹注營運成長，法人預期全年可望力拚 2 位數成長，今年上下半年營收占比將達 4 比 6，下半年將較上半年成長 5 成。

雃博今年 3 月營收回升到 2 億元大關，來到 2.02 億元，累計前 3 月營收約為 4.99 億元，年增率 6%，法人表示，雃博第 1 季營收已擺脫去年上半年低潮，下半年因為還有新品挹注，預估全年營收年增率有機會力拼 2 位數。

李永川表示，公司主要鎖定傷口照護、呼吸治療領域世界級專業品牌為企業目標，根據醫療報告指出，空氣汙染、人造物增加、環境及生態破壞，使全世界呼吸相關疾病持續增加，呼吸治療相關醫療器之需求也隨之大幅成長。

李永川指出，公司在 2016 年底投資重要策略合作夥伴岩成科技，近期雙方致力開發適用於 COPD 及呼吸道過敏族群的自動型新式噴霧器，相較傳統噴霧器，自動型新式噴霧器的競爭優勢，在患者能以極低吸氣量吸入足量藥物於肺部與呼吸道進行治療，不僅省力、減少使用排斥感，治療效果更佳，同時能節省藥量、防嗆咳，對於日益增加的呼吸道疾病族群，可以滿足紓解氣喘、化痰等需求。